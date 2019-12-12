2019-12-11T17:51:36+03:00
Общество

Салат «Оливье» подорожал на 5%, а «Сельдь под шубой» - почти на 3%

Во Владимирской области подскочила цена на яйца, колбасу и майонез, а вот на лук, морковь и картофель упала
Валерия ПРОНИНА
Поделиться:
Многие владимирцы не хотят тратить время на приготовление, а уж тем более на сравнивание ценМногие владимирцы не хотят тратить время на приготовление, а уж тем более на сравнивание ценФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Два главных новогодних салата - «Оливье» и «Сельдь под шубой» - в этом году будут стоить 314 и 158 рублей. Это если считать на семью из 4 человек, примерно 2 килограмма. По сравнению с прошлым годом в нашей области салат «Оливье» подорожал на 5%. Самое дешевое «Оливье» - в Белгородской области -243 рубля, а самое дорогое - на Чукотке — 601 рубль. В среднем по России цена на салат — 326 рублей.

По данным Владимирстата, по сравнению с прошлым годом сельдь подорожала почти на 4 рубля, куриные яйца — на 3, майонез - на 5. Больше всего выросли цены на вареную колбасу - со 120-130 рублей до 150-180.

Если в «Оливье» подорожала колбаса, то во втором салате — сельдь под шубой— вырос в цене главный ингредиент. В прошлом году селедку можно было купить за 66 рублей, сейчас - за 69 с копейками. Самый дешевый продукт в двух салатах — лук. Луковица стоила 2,42 рубля, в этом году — 2,40 рублей. Картофель упал в цене почти на 5%, а морковь — на 11.

Многие владимирцы не хотят тратить время на приготовление, а уж тем более на сравнивание цен. Поэтому салаты заранее заказывают в магазинах или кафе: удобно прийти в назначенное время, а салат на несколько кило тебе нарезали - осталось только донести до дома. Но готовый салат уже за 314 рублей не купишь, цена взлетает сразу до 500 рублей. А то и выше — в зависимости от салата. Килограмм «Цезаря», например, может обойтись в 800 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Владимирец упал в котлован, оставленный строителями, и погиб
Кандидатуру врио вице-губернатора Александра Байера в ЗС Владимирской области будут согласовывать в следующем году
Законодательное собрание Владимирской области согласовало кандидатуру вице-губернатора Игоря Моховикова
Во Владимире 57-летний педофил признал вину и рассказал об обстоятельствах преступления
ЗС Владимирской области не согласовало кандидатуру врио вице-губернатора Максима Брусенцова
Фракция "Единая Россия" проведет экстренное собрание по вопросу кандидатуры врио вице-губернатора Максима Брусенцова
Муромлянин убил приятеля деревянным стулом
Водитель, сбивший сотрудника ГИБДД, отделался штрафом в 70 тысяч рублей
Фермер из Собинского района хотел получить деньги за «мертвые души»
Депутаты ЗС Владимирской области согласовали кандидатуру вице-губернатора Аркадия Боцан-Харченко
Определены победители онлайн-чемпионата «Изучи интернет — управляй им!»
«Владимирская Рождественская ярмарка» переехала с Соборной площади на улицу Георгиевскую
Александровские «управляшки» оштрафованы за недобросовестную подготовку к отопсезону
Family office ВТБ признан лучшим в России
На Южном объезде из-за аварии на трассе ввели реверсивное движение
Власти Владимирской области определили, каким врачам будут выплачивать по 2 миллиона рублей
4G появится на каждой вышке