Салат «Оливье» подорожал на 5%, а «Сельдь под шубой» - почти на 3%

Два главных новогодних салата - «Оливье» и «Сельдь под шубой» - в этом году будут стоить 314 и 158 рублей. Это если считать на семью из 4 человек, примерно 2 килограмма. По сравнению с прошлым годом в нашей области салат «Оливье» подорожал на 5%. Самое дешевое «Оливье» - в Белгородской области -243 рубля, а самое дорогое - на Чукотке — 601 рубль. В среднем по России цена на салат — 326 рублей.

По данным Владимирстата, по сравнению с прошлым годом сельдь подорожала почти на 4 рубля, куриные яйца — на 3, майонез - на 5. Больше всего выросли цены на вареную колбасу - со 120-130 рублей до 150-180.

Если в «Оливье» подорожала колбаса, то во втором салате — сельдь под шубой— вырос в цене главный ингредиент. В прошлом году селедку можно было купить за 66 рублей, сейчас - за 69 с копейками. Самый дешевый продукт в двух салатах — лук. Луковица стоила 2,42 рубля, в этом году — 2,40 рублей. Картофель упал в цене почти на 5%, а морковь — на 11.

Многие владимирцы не хотят тратить время на приготовление, а уж тем более на сравнивание цен. Поэтому салаты заранее заказывают в магазинах или кафе: удобно прийти в назначенное время, а салат на несколько кило тебе нарезали - осталось только донести до дома. Но готовый салат уже за 314 рублей не купишь, цена взлетает сразу до 500 рублей. А то и выше — в зависимости от салата. Килограмм «Цезаря», например, может обойтись в 800 рублей.