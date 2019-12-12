На «Вечере научных страшилок» ученые объяснят, почему мы так легко верим во всякую ерунду

В пятницу, 13-го, во Владимире пройдет традиционный «Вечер научных страшилок», который проводит Информационный центр по атомной энергии. Такие вечера придуманы, чтобы разоблачать лженауку, бороться с суевериями и рассказывать горожанам о всякой мистике с научной точки зрения. В общем, «черная магия и ее разоблачение», как писал Булгаков.

На этот раз, 13 декабря, в научно-популярном ток-шоу «Вечер научных страшилок» примут участие три эксперта, которые разоблачат суеверия и развеют наши страхи.

Преподаватель кафедры «Психология личности и специальная педагогика» ВлГУ Николай Шаманин расскажет, почему в 21 веке человек со смартфоном в руке все еще верит в привидения, боимся черной магии, сглаза и порчи. Чем так привлекательна вера в сверхъестественные явления - духов из потустороннего мира, экстрасенсов и прочую ерунду? Может быть, такая доверчивость заложена эволюцией и чем-то полезна выживанию вида? Или это социальное явление, объединяющее человечество?

Также Николай Шаманин даст мастер-класс - как отделаться от навязчивой гадалки, пугающей «проклятие на тебе вижу» и как не попасть под «цыганский гипноз».

Научный сотрудник Института проблем лазерных и информационных технологий Российской Академии наук Антон Бурцев расскажет, грозит ли нам конец света и если да, то когда. Ждет ли Вселенную «тепловая смерть»? Что такое энтропия и почему, когда она возрастает, это нормально? Кто такие «демоны Максвелла», о которых большинство знает только из Стругацких, «Понедельник начинается в субботу», а заодно что за демоны Лапласа? Узнают слушатели и чем противоречит термодинамика биологии.

Заместитель заведующего кафедрой физики плазмы по технологиям и инновациям Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» Григорий Тарасюк расскажет об инновационных способах лечения и о том, в борьбе с какими страхами они могут помочь.

КОНКРЕТНО

«Вечер научных страшилок» пройдет в кофейном баре «План Б» (ул. Большая Московская, д. 11, 3 этаж). Начало в 18:30.

Участие в мероприятии бесплатное, по предварительной регистрации.

Дополнительная информация по телефонам: 8(4922) 32-67-22, 32-53-83.