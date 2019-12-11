АО "МАКС-М": лидер ОМС в России

В 2019 года компания АО "МАКС-М" отметила 25-летний юбилей. "МАКС-М" можно назвать пионером обязательного медицинского страхования в России. Она стала первой компанией, основанной в рамках внедрения ОМС.

Приоритетом в работе «МАКС-М» является практическая помощь в реализации застрахованными лицами своих прав и интересов в системе ОМС.

Пионеры ОМС

Деятельность "МАКС-М" с первых дней существования была напрямую связана с реформой здравоохранения. Новая система обязательного медицинского страхования складывалась в России постепенно. В марте 1994 года вступило в силу Постановление Правительства № 251 «О порядке лицензирования деятельности страховых медицинских организаций, осуществляющих ОМС».

«МАКС-М», родоначальником которой стало АО «МАКС», первой начала оказывать услуги медицинского страхования. Она была создана 17 октября 1994 года и первой получила лицензию.

Сегодня АО "МАКС-М" — заслуженный лидер в сфере обязательного медицинского страхования, завоевавший прочную положительную репутацию во многих регионах страны, включая и Владимирскую область. Страховая компания активно участвует в разработке законодательных инициатив, направленных на совершенствование ОМС, ее специалисты являются авторами уникальных технологий в этой области.

Компания расширяет зону своего влияния и в настоящее время осуществляет деятельность по обязательному медицинскому страхованию в 24 субъектах Российской Федерации: во Владимире, Костроме, Москве и Подмосковье, в Астрахани, Белгороде, Грозном, Калуге, Кирове, Махачкале, Назрани, Оренбурге, Пензе, Перми, Пскове, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге, Саратове, Смоленске, Твери, Томске, Уфе, Черкесске «МАКС-М» в субъектах РФ в прошедшем году превысило 650.

Партнерами компании являются более 3 тысяч медицинских организаций, работающих в системе ОМС, в числе которых крупнейшие федеральные специализированные и научно-исследовательские медицинские центры, ведущие клинические больницы.

Исключительный уровень качества

АО «МАКС-М» в 2010 г. стало первой страховой медицинской организацией в России, которая получила наивысший рейтинг надёжности и качества услуг рейтингового агентства «Эксперт РА». С тех пор АО «МАКС-М» ежегодно подтверждает рейтинг А++ «Исключительно высокий уровень надёжности и качества услуг».

В новом веке круг обязанностей страховой компании существенно вырос. Страховщики теперь проводят большое количество экспертиз: медико-экономического контроля (МЭК), медико-экономической экспертизы (МЭЭ) и экспертизы качества медицинской помощи (ЭКМП). Коллектив филиала «МАКС-М» на высоком уровне выполняет огромный объем работы. Среди экспертов страховщика - врачи высокой квалификации, кандидаты и доктора медицинских наук.

Только в 2018 году штатные и внештатные специалисты АО МАКС-М провели около 90 миллионов проверок в рамках медико-экономического контроля, более 2 миллионов 168 тысяч медико-экономических экспертиз, и более 1 миллиона экспертиз качества медицинской помощи.

Благодаря работе экспертов «МАКС-М» во Владимирской области только за период с января по июнь 2019 было выявлено более 820 случаев низкого качества медицинской помощи. По всем случаям приняты меры реагирования и защиты прав пациентов. Эта информация размещена в свободном доступе, на сайте компании.

Страховой представитель - на страже ваших интересов

В соответствии с современным российским законодательством, каждый гражданин самостоятельно выбирает страховую медицинскую компанию. И многие из них останавливаются на "МАКС-М". Число клиентов компании постоянно увеличивается. Накануне 25-летнего юбилея количество россиян, застрахованных в «МАКС-М», составляет около 20 миллионов человек. "МАКС-М" планомерно повышает качество их сопровождения на всех этапах получения медицинской помощи. В 2007 году АО «МАКС-М» первым в системе ОМС приступило к созданию консультативно-диспетчерских центров по вопросам обязательного медицинского страхования.

Для системы российского обязательного медицинского страхования в целом важным этапом стало появление страховых представителей. В 2011 году вступил в силу Федеральный закон от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации». Положения этого закона внесли существенные изменения в деятельность страховых компаний, которые занимаются обязательным медицинским страхованием.

Для «МАКС-М» это стало возможностью перейти на новый уровень работы с клиентами. К этому времени в компании была создана служба страховых представителей.

Служба страховых представителей стала одним из ведущих подразделений «МАКС-М». Сейчас в подразделениях компании «МАКС-М» в регионах России работают около 1500 штатных сотрудников, в том числе более тысячи страховых представителей различных уровней, прошедших необходимое обучение. Специалисты компании обеспечены собственными программными комплексами для ведения регистра застрахованных граждан, приема счетов за оказанную медицинскую помощь и проведения экспертиз.

Владимирцам - надежное страхование

Во Владимирской области система обязательного медицинского страхования также развивалась с активным участием «МАКС-М». В 2019 году свой 15-летний юбилей отмечает Владимирский филиал компании.

"МАКС-М" пришла в 33 регионе декабре 2004 года, и сегодня название компании известно многим жителям области, а офис филиала, расположенный в центре города, отличается высокой посещаемостью.

Многие напрямую обращаются за оформлением полисов ОМС к территориальным представителям компании «МАКС-М». Эти представители работают не только во Владимире, но во всех районах области.

Филиал «МАКС-М» во Владимирской области поддерживает и расширяет сотрудничество с предприятиями в городах и районах области, еще более увеличивая число застрахованных.

На протяжении всей своей истории "МАКС-М" занимает лидирующие позиции в области обязательного медицинского страхования. Компания не останавливается на достигнутом и постоянно развивается, являясь выразителем интересов граждан России и защищая права россиян на получение качественной медицинской помощи.

Всегда рядом

Главный принцип работы "МАКС-М" – высокая ответственность перед каждым застрахованным. Обладатели страховых полисов АО «МАКС-М» всегда могут обратиться в компанию с вопросом или жалобой, в случае, если возникли сомнения в качестве оказания медицинской помощи. И обращение обязательно будет рассмотрено в строго установленные законом сроки. Направить обращение можно как традиционным образом – в письменном виде, так и просто через сайт страховой компании: www.makcm.ru.

Во Владимирской области АО «МАКС-М» стремится создать для клиентов наиболее удобные условия. Каждый найдет для себя удобный способ получить полис ОМС, консультацию, сообщить о нарушении прав застрахованных при оказании медицинской помощи, задать вопросы.

В филиалах действуют телефоны горячей линии, городские стационарные телефоны , телефоны обратной связи в ряде поликлиник. Можно напрямую обратиться к территориальному представителю в своем районе или направить сообщение через сайт компании: www.makcm.ru.

Если вопрос нужно решить при личной встрече, клиентов всегда ждут в офисе Владимирского филиала АО «МАКС-М» по адресу:

г.Владимир, ул.Столетовых, д.9.

E-mail: vladimir@makcm.ru.

Телефоны во Владимире:

42-09-52 –отдел по защите прав застрахованных,

32-32-98 – выдача полисов.

МАКС-М помогает обеспечивать право граждан России на качественную медицинскую помощь, информирует застрахованных об их правах в рамках Федерального закона об ОМС, эффективно защищает права застрахованных.

Профессиональное кредо страховой медицинской компании — ответственность перед каждым застрахованным, обязательность в исполнении своей социальной миссии, широкомасштабная деятельность на благо России, нацеленность на значимый результат.

Дорогие друзья!

Руководство Владимирского филиала компании АО «МАКС-М» поздравляет коллектив сотрудников компании, медицинские организации и, конечно, наших дорогих клиентов с наступающими Новым годом!

Желаем крепкого здоровья, новых успехов и сотрудничества с надежной медицинской страховой компанией «МАКС-М»!

Филиал АО «МАКС-М» во Владимирской области.