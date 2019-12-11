2019-12-10T19:35:03+03:00
Общество

Плата за вывоз мусора с декабря появится в едином платежном документе ЕРИЦ

Пока это касается жителей 1 и 3 зоны деятельности региональных операторов
Анна ДЕКТЯРЕВА
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..Фото: Алексей БУЛАТОВ
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С 1 декабря на большей части территории Владимирской области начали работать единые мусорные операторы. ООО «Хартия» будет обслуживать зону №1 - запад области: Александровский, Киржачский, Кольчугинский, Петушинский, Собинский и Юрьев-Польский районы. «ЭКО-транс» - зону №3, юго-восток: Гусь-Хрустальный, Меленковский, Муромский и Селивановский районы. Оператор зоны №2, в которую входят Владимир, Ковров, Вязниковский, Гороховецкий, Камешковский, Ковровский, Судогодский и Суздальский районы, пока не определён.

В зонах №1 и №3 с 1 декабря оплату за вывоз мусора с жителей будет вместо управляющий компаний собирать Единый расчётно-информационный центр (ЕРИЦ). Соответственно, в платежных документах от ЕРИЦ добавится строка по оплате услуги «Обращение с ТКО». Оплату отныне будут брать не с квадратного метра, а по числу жителей.

Для обслуживания жителей зон №1 и №3 открыты дополнительные отделения ЕРИЦ в городах Петушки, Покров и Костерёво, в ближайшее время открытие допотделений запланировано в Струнино, Карабаново, Балакирево.

. Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА

.Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Поскольку система новая, всем жителям, которые получат квитанции со строчкой по оплате вывоза ТКО, рекомендуется проверить в них правильность информации:

Ф.И.О. собственника жилого помещения

Количество зарегистрированных в жилом помещении

Статус населенного пункта (город или сельская территория).

Если что-то не так - надо обращаться напрямую к своему региональному оператору, в соответствии с зоной деятельности по телефону:

– ООО «Хартия»: 8 (4922) 773-002, 773-004;

– ООО «ЭКО-транс»: 8-800-201-94-85.

Все сведения будут переданы в ЕРИЦ и будут являться основанием для перерасчёта начислений. До произведения перерасчёта рекомендуется оплатить сумму исходя из фактического количества зарегистрированных в жилом помещении с учётом действующего тарифа.

КОНКРЕТНО

Оплатить квитанцию ЕРИЦ можно в клиентском офисе Единого расчетного центра, с помощью удалённого сервиса – «личный кабинет» на сайте www.eric33.ru и в мобильном приложении.

Также оплату принимают банкп-партнеры «Сбербанк», «ВТБ», «Владбизнсбанк», «БАНК УРАЛСИБ», «Россельхозбанк», «Московский индустриальный банк», «Почта Банк» и в отделениях «Почты России».

ИСТОЧНИК KP.RU

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