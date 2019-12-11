Жилищная инспекция призывает владимирцев жаловаться на управляющие компании

Жители Владимирской области все чаще решают самостоятельно управлять своими домами. Владимирцы уходят от управляющих компаний, создавая ТСЖ и ТСН. Об этом говорят цифры. Из 1300 организаций, занимающихся жильем, как УК зарегистрировано только 229. И только 157 из них имеют в управлении дома, общее количество которых - 7103.

Владимирцы хотят знать, не обирают ли их «управляшки»

По сравнению с предыдущим годом количество обращений в жилищную инспекцию выросло на 8 процентов. Больше всего недовольных работой УК во Владимире, Вязниковском районе и Коврове.

- Жалуются в основном жители малоэтажных домов. Управляющим компаниям, видимо, не очень выгодно их содержать, там собираемость маленькая. В Вязниковском районе как раз очень много таких домов. А во Владимире просто проживает самое большое количество населения, поэтому и жалоб больше, - рассказала начальник жилищной инспекции во Владимирской области Елена Андреева.

45 процентов жалоб со стороны жителей связаны с содержанием общего имущества. Чуть меньше обращений - 33 процента, касаются выставления счетов. Люди считают, что управляющие и ресурсоснабжающие организации их обирают, выставляя неоправданно завышенные суммы. Тут жилинспекция с владимирцами согласна.

- На 1 декабря 2019 года жителям вернули 12 миллионов 105 тысяч рублей по предписаниям жилинспекции. Ресурсоснабжающие и управляющие организации нарушают порядок начисления платы на коммунальные услуги. Это прежде всего касается платы за ОДН. В этом году по сравнению с предыдущим наблюдается рост таких обращений на 4 процента, - отметила Елена Андреева.

А еще владимирцы жалуются на то, что «управляшки» скрывают, куда тратят собранные деньги. А люди хотят это знать.

- Таких обращений от общего числа 17 процентов. УО не публикуют отчеты на информационном портале ГИС ЖКХ.

Кроме обработки обращений жителей и мониторинга «управляшек» на предмет раскрытия информации, в этом году жилинспекции пришлось проверять, добросовестно ли УО эксплуатируют и проводят техническое обслуживание газового оборудования. Такое указание спустили во все субъекты из Минстроя и правительства. И связано это с постоянными взрывами в жилых домах.

- Мы проверили все УО и ТСЖ. Нарушения установлены по каждому факту. Управляющие компании не всегда своевременно проводят техническое обслуживание газового оборудования. Нарушается периодичность проверок дымовых и вентиляционных каналов и по срокам, и по объемам. Проще говоря, сотрудники УО не всегда попадают в квартиры жителей. Но хуже всего то, что в области вообще не проводилась диагностика газового оборудования, - рассказала Елена Андреева.

Управляющие компании стали бояться штрафов

В целом же главный жилищный инспектор удовлетворена работой управляющих организаций. По мнению Елены Андреевой, они стали работать более эффективно. Предписания жилинспекции в долгий ящик не откладывают. Нарушения устраняют быстро. Еще бы, за игнорирование предписаний предусмотрены серьезные штрафы: на юрлица - от 250 тысяч рублей, на должностные - от 50 тысяч. А два не исполненных предписания в год - это лишение лицензии.

- УК обычно либо исполняют сразу предписание, либо идут в суд и оспаривают его, но из 112 оспоренных предписаний, суд признал незаконными только 3, - рассказала Елена Андреева.

Но есть у нас и такие управляющие компании, которые не хотят выполнять свою работу должным образом, пока жители на них жалобу не накатают. В черном списке значатся несколько таких организаций, но какие именно - секрет.

В жилищной инспекции напоминают жителям, на мусорных операторов тоже можно жаловаться. В ведомство тоже можно писать и звонить. Но только по двум вопросам: если вдруг региональные операторы будут недобросовестно мусор вывозить или если у жителей возникнут сомнения относительно начислений.