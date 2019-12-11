2019-12-10T19:23:40+03:00
Общество

Владимирцы огораживают свои дома заборами, а в итоге страдают дети

Последний случай столкновения интересов произошел на перекрестке улиц Модорова и Кирова.
Алексей СУХОВ
Поделиться:
"Народная" тропа до садика"Народная" тропа до садикаФото: Алексей СУХОВ
Изменить размер текста:

Во дворе домов №4а по улице Модорова и №19 по улице Кирова стоит детсад №9. Как всегда, по утрам дети «стекаются» в него с разных входов. Часть идет через «черный вход», расположенный как раз между двумя этими домами.

Теперь этот проход похож на дорогу на кладбище между оградок, так как вокруг каждого из домов появился забор. Дело в том, что родители, привозившие своих чад, на автомобилях, парковались во дворах. И так «достали» жильцов, которым самим негде парковать свои авто, что те не нашли другого способа, как оградиться «от мира» заборами. При этом лазейку оставили — грязную тропу. Мол, дети и так дойдут. А сапоги и одежду родители потом сами помоют.

Добираться до детсада родителям и малышам приходится по грязи или льду. Фото: Алексей СУХОВ

Добираться до детсада родителям и малышам приходится по грязи или льду.Фото: Алексей СУХОВ

- Родители спрашивали нас — законно ли это, - рассказали в садике. - Мы обращались в МЧС и Госпожнадзор. Там приезжали, смотрели, нарушений не нашли. Машины же могут заехать на территорию. А свои дворы жильцы имеют полное право огораживать.

Действительно, каждый дом имеет право ограждение своей территории. Причем для этого не надо проходить сложную процедуру оформления.

- Ограждение территории должно быть принято двумя третями собственников дома на общем собрании, - рассказала Елена Андреева, начальник областной жилищной инспекции. - Однако есть нюанс. Перегораживать территорию нельзя, если проезд сквозной, и другого подъезда к другому дома нет. Тогда нужно решать этот вопрос через администрацию города.

МНогие владимирцы предпочитают превратить свои дома в крепости. Фото: Алексей СУХОВ

МНогие владимирцы предпочитают превратить свои дома в крепости.Фото: Алексей СУХОВ

Этим и пользуются владимирцы по всему городу. Доходит до абсурда. Стоят несколько домов по соседству, и все за «крепостными стенами». Пройти через эту территорию невозможно. Приходится обходить. Никто не спорит, что свой дом надо защищать, но во Владимире эта мания заборов превращается в нездоровую тенденцию. Возле того же садика №9 есть дом №37-Б по улице Батурина. Он тоже огражден забором. Получается, что для многих окрестных домов та самая тропа вдоль детсада единственная для пешеходов. В итоге, для машин место есть, а для людей — нет.

Кстати, в мэрии тоже не знают, как подступиться к проблеме заборов. Ведь все по закону. Правда, если в большинстве случаев с заборами сложно бороться, то вот возле детсадов эту проблему хотя бы можно притормозить. Достаточно предложить людям альтернативу. Ведь есть же закон, запрещающий продавать алкоголь и табак на определенном расстоянии от образовательных учреждений. Что мешает ввести такой же запрет в отношении парковок?

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Кот-экстрасенс и волшебный камень по цене квартиры в Москве: Самые необычные объявления на интернет-барахолках
Думали, бракованная монетка за миллиард рублей - это верх народного креатива? Не спешите с выводами - мы сделали для вас подборку по-настоящему безумных и странных предложений
С людьми и для людей. Как экотехнопарк «Калуга» стал районосоздающим
Экотехнопарк «Калуга», построенный в Износковском районе Калужской области, начнет принимать твердые коммунальные отходы в первом квартале 2020 года. Между тем, полностью готовый к работе объект уже начал приносить непосредственную пользу региону
Новости 24
Александровские «управляшки» оштрафованы за недобросовестную подготовку к отопсезону
Family office ВТБ признан лучшим в России
На Южном объезде из-за аварии на трассе ввели реверсивное движение
Власти Владимирской области определили, каким врачам будут выплачивать по 2 миллиона рублей
4G появится на каждой вышке
Инспекторы ГИБДД проверят, пристегивают ли родители своих детей
Покровчане украли из сетевых магазинов 200 бутылок пива
Во владимирских школах и больницах обнаружили опасную крупу
Юных владимирцев просят сочинить стихи о зиме
Муромский лыжник завоевал золотую медаль на этапе Кубка мира в Норвегии
Спортсмены Владимирской области выиграли две медали чемпионата ЦФО по пауэрлифтингу
Пьяный ковровчанин сломал челюсть незнакомцу
Больше всего ОРВИ болеют во Владимире, Коврове и Муроме
Во Владимирском технопарке «Кванториум-33» пройдут отборочные состязания по робототехнике
Во Владимирской области появился новый врио заместителя губернатора
«Ростелеком» и ЛитРес запустили кобрендинговый проект «Ростелеком Книги»
ВТБ создает Лайфстайл платформу
Застройщик выплатит дольщикам из Мурома 1,6 миллиона рублей
На должность главного врача родильного дома №2 во Владимире назначен Сергей Телегин
Муромлянка подарила мошенникам около 200 тысяч рублей
Бывший руководитель Вязниковского предприятия не заплатил налоги
За первую неделю декабря на владимирских дорогах погибли 7 человек
В областной администрации ищут замену уходящей Марине Чекуновой
Владимирским «детям войны» положена скидка в 25% на коммунальные услуги
ВТБ: более 85 тысяч человек провели оплату Аэроэкспресса на турникетах