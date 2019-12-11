Владимирцы огораживают свои дома заборами, а в итоге страдают дети

Во дворе домов №4а по улице Модорова и №19 по улице Кирова стоит детсад №9. Как всегда, по утрам дети «стекаются» в него с разных входов. Часть идет через «черный вход», расположенный как раз между двумя этими домами.

Теперь этот проход похож на дорогу на кладбище между оградок, так как вокруг каждого из домов появился забор. Дело в том, что родители, привозившие своих чад, на автомобилях, парковались во дворах. И так «достали» жильцов, которым самим негде парковать свои авто, что те не нашли другого способа, как оградиться «от мира» заборами. При этом лазейку оставили — грязную тропу. Мол, дети и так дойдут. А сапоги и одежду родители потом сами помоют.

Добираться до детсада родителям и малышам приходится по грязи или льду.Фото: Алексей СУХОВ

- Родители спрашивали нас — законно ли это, - рассказали в садике. - Мы обращались в МЧС и Госпожнадзор. Там приезжали, смотрели, нарушений не нашли. Машины же могут заехать на территорию. А свои дворы жильцы имеют полное право огораживать.

Действительно, каждый дом имеет право ограждение своей территории. Причем для этого не надо проходить сложную процедуру оформления.

- Ограждение территории должно быть принято двумя третями собственников дома на общем собрании, - рассказала Елена Андреева, начальник областной жилищной инспекции. - Однако есть нюанс. Перегораживать территорию нельзя, если проезд сквозной, и другого подъезда к другому дома нет. Тогда нужно решать этот вопрос через администрацию города.

МНогие владимирцы предпочитают превратить свои дома в крепости.Фото: Алексей СУХОВ

Этим и пользуются владимирцы по всему городу. Доходит до абсурда. Стоят несколько домов по соседству, и все за «крепостными стенами». Пройти через эту территорию невозможно. Приходится обходить. Никто не спорит, что свой дом надо защищать, но во Владимире эта мания заборов превращается в нездоровую тенденцию. Возле того же садика №9 есть дом №37-Б по улице Батурина. Он тоже огражден забором. Получается, что для многих окрестных домов та самая тропа вдоль детсада единственная для пешеходов. В итоге, для машин место есть, а для людей — нет.

Кстати, в мэрии тоже не знают, как подступиться к проблеме заборов. Ведь все по закону. Правда, если в большинстве случаев с заборами сложно бороться, то вот возле детсадов эту проблему хотя бы можно притормозить. Достаточно предложить людям альтернативу. Ведь есть же закон, запрещающий продавать алкоголь и табак на определенном расстоянии от образовательных учреждений. Что мешает ввести такой же запрет в отношении парковок?