Штраф пришел в конверте - постой, не плати!

Схема обмана хоть и нетривиальна, но предельно проста. Владимирцы получают бумажные письма, от которых успели уже отвыкнуть. Внешне конверт выглядит солидно, адрес тоже указан правильный, а внутри – постановление о назначении административного наказания и требований об уплате административного штрафа, подписанное якобы руководителем или заместителем руководителя регионального управления Роспотребнадзора. Причины штрафов, как правило, указывают расплывчато, мол, горожанин или предприятие нарушило санитарные нормы. Но при этом реквизиты мошенники указывают свои, а отнюдь не ведомства.

Как рассказали в управлении Роспотребнадзора по Владимирской области, такие письма получали как обычные горожане, так и представители различных компаний и организаций. Успел ли кто-то из людей перевести деньги злоумышленникам – неизвестно, но звонки владимирцев, удивленных штрафными санкциями, в региональное управление Роспотребнадзора уже были.

Специалисты советуют не пугаться таких писем и не спешить их оплачивать, а сначала позвонить в Роспотребнадзор.

- При уплате штрафа перечисление денежных средств осуществляется на счет территориального органа Федерального казначейства Российской Федерации, а значит, получателем платежа не может выступать никакая другая организация. В случае сомнений в правильности полученного требования об уплате административного штрафа рекомендуется обращаться в Управление Роспотребнадзора по Владимирской области, - предупреждают в отделе организации деятельности и социально-гигиенического мониторинга управления.

Такие письма с лже-постановлениями получают не только жители Владимирской области, их рассылают предпринимателям и горожанам и Тамбовской, Тверской и других областях. Раньше жулики уже использовали похожую схему: рассылая письма от имени налоговой, они требовали оплатить якобы накопившуюся задолженность.

Кстати, если вам звонят с незнакомого номера, предупреждают о грядущей проверке территориального подразделения Роспотребнадзора и предлагают «договориться» или приобрести спецлитерату, чтобы точно пройти проверку, есть повод насторожиться. Имейте в виду: специалисты Роспотребнадзора не готовят предпринимателей к проверкам за деньги и ничего не продают.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Владимирцев атаковали телефонные мошенники

Как признаются горожане в соцсетях, в последнее многим звонили из службы безопасности банков. Как правило, звонившие сообщали о подозрительных попытках списать деньги, интересовались последними покупками владельца карты и просили сообщить номер карты, пароль и код доступа. В полиции напоминают: сообщать личную информацию звонившим категорически не стоит, а вопросы банку можно задать по номер круглосуточной справочной службы, указанном на карте.

КОНКРЕТНО

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области

г. Владимир, ул. Офицерская, д. 20

Телефон 8 (4922) 54-02-97

Телефоны дежурной части УМВД России по г.Владимиру: 02, 32-64-05.