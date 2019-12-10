Отмена остановок пригородных автобусов во Владимире: правда или фейк?

На прошлой неделе жителей пригородов Владимира взбудоражил слух: автобусам на Радужный, Судогду, Собинку и Суздаль запретят останавливаться в черте города. Садится можно будет только на автовокзале. Народ, естественно, возмутился.

Жители Радужного собирают подписи за сохранение остановок во ВладимиреФото: Елена Масленникова

Слухи о запрете остановок пригородных рейсов появилась после того, как управленцы ГУП «Владимирский автовокзал» решили «наладить» отношения с перевозчиками. Заместитель директора автовокзала Алексей Верещак назвал ситуацию на рынке перевозок «вакханалией», которая возникла из-за попустительства предыдущего руководства. Новое начальство ГУП считает вопиющей несправедливостью, когда перевозчики забирают основной поток пассажиров не с автовокзала, а с городских остановок в черте города Владимира. Якобы от этого страдают финансы автовокзала - ведь он получает процент с билетов, проданных в кассе.

Правда, на совещании в ноябре было предложено другое решение проблемы - отказаться от процента и ввести фиксированную плату за въезд автобусов на автовокзал. При этом расходы автоперевозчиков возрастали в разы, но зато сажать пассажиров можно где угодно.

Какое решение будет принято - неизвестно.

Председатель Ассоциации предприятий автотранспорта региона Владимир Палаткин признается, что приказа о запрете остановок в черте города не видел, но считает его реальным.

- На данный момент никакой официальной бумаги, подтверждающей это намерение, нет. Пока все на уровне слухов и разговоров, - сказал Владимир Палаткин. - Десятки тысяч жителей могут пострадать, если остановки для пригородных маршрутов во Владимире отменят. Пострадают жители Суздальского, Александровского, Гусь-Хрустального районов.

Радужане готовы пересесть на попуткиФото: Елена Масленникова

Решение о запрете остановок может принять областной департамент транспорта. В обладминистрации пока никаких комментариев не дают. А жители Владимирской области, не имея никакой внятной информации, уже подготовили петицию за сохранение остановок, обращенную к губернатору, председателю ЗакСобрания и руководителю областного департамента транспорта. Ее подписали уже более 800 человек. И это лишь начало. Большинство населения 33 региона будет явно не на стороне владимирского автовокзала.

Есть масса народу, которому категорически неудобно уезжать с автовокзала. Например, жители Радужного, которые пока еще могут садиться на остановке в Загородном парке и на улице Муромской, в быту - «под мостом», решили посчитать, во сколько им обойдется одна поездка в ОКБ, если остановки запретят.

- Сейчас из Радужного до Загородного парка я плачу 65 рублей. А если эту остановку отменят, то тогда мне нужно будет выложить 83 рубля от Радужного до автовокзала, потом 24 рубля заплатить за автобус с автовокзала до центра, а потом еще 24 рубля за автобус 7с из центра до ОКБ. Итого 131 рубль. Это почти в два раза дороже! Это вообще нормально? - с раздражением высказала свое мнение жительница города Радужный Нина Васильева.

Еще обиднее тратить около часа времени, чтобы доехать до автовокзала, а затем вернуться обратно в ОКБ с двумя пересадками. Какой бабушке это под силу?

- Кому пришла эта мысль отменить остановки? В чью в кавычках светлую голову? Мне за 70, а я, чтобы доехать до областной больницы, целый квест должна пройти, а потом ведь еще путь обратно предстоит. А кто-нибудь помнит из этих чиновников, какая длинная лестница на автовокзале? - заявила жительница города Радужного Зинаида Панкратова.

Более 3 тысяч радужан каждый день ездят на работу и учебу во ВладимирФото: Елена Масленникова

Молодое поколение закрытого города старшее поколение полностью поддерживает. И здравого смысла в этой инициативе они, мягко говоря, тоже не видят.

- Мне 20 лет. Я в институт езжу из Радужного во Владимир. И каждый день высаживаюсь «под мостом» и сажусь «под мостом». Моя мама ездила так же, когда училась в ВУЗе. Автобусы десятки лет здесь останавливались. А тут вдруг мы кому-то помешали? - возмутилась Светлана Горецкая, жительница города Радужный.

В закрытом городе, где проживает более 18 тысяч человек, волонтеры уже начали ходить по домам и собирать подписи за сохранение остановок в черте города Владимира. Подключилась и администрация. Судя по информации в местной газете «Радуга информ» от 6 декабря, глава администрации готовит обращение во владимирское УФАС. А Совет народных депутатов ЗАТО г. Радужный намерен обратиться в ЗакСобрание области. Если меры не будут приняты, единственный перевозчик в этом городе МУП «АТП ЗАТО г. Радужный» обанкротится. То же относится и к другим пригородным перевозчикам. И автовокзал вместо дополнительных сборов получит полных крах транспортной системы, а жители пересядут на нелегалов и попутки.