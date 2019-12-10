2019-12-09T18:16:04+03:00
Общество

Руководство ВСМЗ оспорило в суде беспроцентные займы для сотрудников и проиграло

Выдавать работникам музея-заповедника ссуды на покупку квартир разрешил экс-директор Игорь Конышев
Ирина Мальцева
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Экс-руководитель ВСМЗ Игорь Конышев.Экс-руководитель ВСМЗ Игорь Конышев.Фото: Сергей МОРКОВКИН
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Игорь Конышев, который руководил Владимиро-Суздальским музеем-заповедником около двух с половиной лет, оказывается, отличился не только «страшным львом» на логотипе и другими спорными решениями, вроде закрытия ряда экспозиций, в том числе Детского музейного центра. Принимал Игорь Конышев и смелые решения, касающиеся жизни коллектива. Например, подписал дополнительное соглашение к коллективному договору на 2017-2019 годы, согласно которому сотрудники музея получили возможность брать беспроцентные займы из средств музей на строительство и приобретения жилья. При этом выплачивать полученные деньги они могли долгие годы, а максимальная сумма, которую можно было получить из кассы музея, составляла десять миллионов рублей. Такая вот «беспроцентная ипотека».

Также получить деньги под беспроцентную рассрочку можно было на покупку мебели или техники, оплату дорогостоящего лечения или учебы. Счастливчики, успевшие воспользоваться этим условием, имелись: главный бухгалтер музея подписала соответствующий договор и получила от работодателя шесть миллионов взаймы. Благодаря этой помощи женщина сумела купить квартиру, площадью около 52 квадратных метров в многоэтажке в поселении Внуковское в столице.

Однако такое решение не понравилось нынешнему руководству музея, которое обратилось с иском в суд, прося признать дополнительное соглашение к коллективному договору недействительным. По мнению представителей ВСМЗ, оно было принято незаконно, противоречит трудовому кодексу и уставу музея, а главное – внесение этих изменений произошло из-за давления руководства музея, который на тот момент возглавлял Игорь Конышев.

Однако Октябрьский районный суд музею отказал, указав, что закон вообще не предполагает признание коллективного договора или его частей недействительными. Представители ВСМЗ сначала обжаловали решение суда в вышестоящей инстанции, но позднее отозвали жалобу. Так что уже выданные займы остались в силе. А вот сейчас из коллективного договора ВСМЗ исключен спорный пункт и получить беспроцентные займы работники музея уже не смогут.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Ленинский районный суд Владимира поступило уголовное дело по обвинению бывшего генерального директора ВСМЗ в присвоении и растрате. По версии обвинения, Игорь Конышев заключил договоры на изготовление логотипа и сайта музея по заранее завышенной цене. 10 декабря состоится предварительное слушание по делу, но пройдет оно в закрытом судебном заседании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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