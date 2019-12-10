Художник из владимирской деревни признан питерскими академиками

12 декабря в 16.00 состоится открытие персональной выставки живописи Вячеслава Светлова «Музыка и свет в палитре», организованной при поддержке благотворительного фонда «Расул» (Кабардино-Балкарская Республика).

Этот самобытный художник живет и творит в деревне Степково, что рядом с Карабаново Владимирской области. Ведет собственное хозяйство и пишет пейзажи.

Вот что пишет о художнике Сергей Левандовский, историк искусства и художественный критик, член Санкт-Петербургского Союза художников и Союза журналистов СПб, ведущий специалист Государственного Русского музея: «Он ведет частную жизнь, имеет свой дом, хозяйство, в котором есть и корова, и лошадь, и гуси-лебеди, обитающие в двух прудах. Даже не пользуется газом, топит дровами. В этом отношении он напоминает выдающегося художника Аркадия Александровича Пластова, который имел хозяйство в Поволжье, в своей родной деревне Прислониха, знал нелегкий крестьянский труд и быт и никогда не отрывался от земли, хотя получил все высшие звания и награды, стал академиком».

У Вячеслава Светлова совсем иной подход к работе над картиной. Он не стремится к яркой праздничной декоративности, к аппликативности в духе народного искусства. Он пишет пейзажи, порой, казалось бы, вымышленные, фантазийные, но в то же время основанные на очень верных наблюдениях, умеет передать самые тонкие, неуловимые состояния природы. И всегда его полотна излучают свет.

На выставке представлены работы последних лет. Они весьма разнообразны и по сюжетам, и по композиции. Тут и сельские виды, и зима и лето, и горные вершины, и просторы морей.