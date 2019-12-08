95 процентов дорог в регионе не рассчитаны на сегодняшнюю автомобильную нагрузку

Люди часто задаются вопросом, почему на многих дорогах в области дорожное полотно так быстро приходит в негодность. Во многом это связано с тем, что большая их часть появилась в то время, когда такого трафика просто не существовало, и сейчас на трассы ложится колоссальная нагрузка.

- Опорная сеть дорог в области была построена в 70-80 годы прошлого века под действующую тогда нагрузку на ось в 6 тонн. А автомобильные потоки увеличились в десятки раз. В итоге, мы имеем ситуацию, когда у нас дороги рассчитаны на 3-5 тысяч машин, а реально по ним идут 10 тысяч автомобилей, - рассказал Михаил Климов, начальник ГБУ «Владупрадор», организации отвечающий за дороги областного и муниципального значения в регионе. - При этом в страну хлынул поток еврофур с нагрузкой на ось до 11,5 тонн. А 95 процентов региональных и межмуниципальных дорог остались со старой расчетной нагрузкой. Я уже не говорю про местные и муниципальные дороги, которые строились не по нормам, а лишь бы обеспечить хоть какой проезд.

Добавьте к этому тот факт, что в России 46% грузового транспорта отправляется в путь с перегрузом. И вот вам колоссальная проблема. Причем решить ее каким-то другим способом, кроме как постоянно ремонтировать дороги (в первую очередь, регионального значения), невозможно. А если не ремонтировать — то в какой-то момент можно вообще остаться без дорог.

Областные власти надеются также на то, что в скором времени закончатся ремонты на трассе М-7, и большегрузы вернутся туда. А когда в регионе будет построена платная автотрасса М-12, фуры также сместятся на нее. И это уменьшит нагрузку на другие дороги в регионе.

Что касается ремонтов, то для того, чтобы увеличить в области процент дорог, соответствующих нормативным требованиям, власти региона приняли участие в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В 2019 году в рамках национального проекта было отремонтировано более 83 километров дорог. На эти цели было выделено 914 миллионов рублей. На региональных дорогах было отремонтировано 58 километров. Всего сделано 47 объектов: 14 объектов региональных дорог, остальные — дороги местного значения.

- Нашу работу отметили и на федеральном уровне, - сказал Михаил Климов. - По итогам 2019 года мы заняли шестое место среди 85 регионов России. При этом дороги, которые мы ремонтировали, делались по самым высоким стандартам, основанным на регламентах Таможенного Союза. По таким стандартам кроме нас работал только еще Алтайский край.

Национальный проект рассчитан до 2024 года. За это время в регионе в нормативное состояние должны привести около 480 километров дорог. На данный момент во Владимирской области соответствовали всем нормативам 48,9% дорог регионального значения. На местных дорогах соответствие нормативам за последний год увеличилось с 59,1% до 63,5%.