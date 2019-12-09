2019-12-06T17:45:45+03:00
Общество

«Хочу блестеть как елка!»: какой макияж будут делать владимирские девушки к новогодним корпоративам

Выясняем, во сколько обойдется вся красота и когда нужно записаться к визажисту
Валерия ПРОНИНА
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Образ от Анны ВитеевойОбраз от Анны Витеевой
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Планируя корпоратив или новогоднюю ночь в ресторане, многие девушки уже позаботились о наряде, туфлях и даже цвете маникюра. А связующее звено в праздничном образе — макияж и прическу — в расчет не взяли.

- Пока еще рано записываться на макияж. Если мест у визажистов не будет — сделаю сама, причем бесплатно, - сказала моя подруга Анастасия Пуценко.

Тут каждый решает сам: искать ли ему визажиста заранее или наводить красоту самой перед праздником? Но если работа с косметикой — не ваше: вы не умеете подбирать и сочетать цвета, растушевывать тени, делать ровный контур губ, то лучше записаться к визажисту. Цены профессионалов в индустрии красоты, с которыми связалась «Комсомолока», не кусаются! Средняя цена по Владимиру за макияж у визажистов в студии — 1700-2000 рублей, за полный образ, включая прическу, - 3000-4000 тысячи.

Мы выяснили у них, какой макияж популярен в этот Новый год и насколько заранее нужно записаться.

Макияж от визажиста Анны Витеевой

Макияж от визажиста Анны Витеевой

Профессиональный визажист Анна Витеева, у которой своя студия макияжа, говорит, что самые горячие даты разбирают как пирожки. Поэтому у нее осталось совсем немного свободных дат: на утреннее и обеденное время.

- Все хотят навести красоту прямо перед корпоративом! За пару часов! Многие девушки приходят в студию и говорят: «Хочу блестеть как елка! А точнее — как огни на ней». Конечно, перебор с блестками недопустим. Да, на праздники яркий макияж популярен, но это не значит, что яркими должны быть и губы, и щеки, и глаза, - рассказала Анна. - Для прически на Новый год я бы посоветовала локоны или легкие пучки — красиво и без излишеств.

Екатерина Степанова тоже предалгает такие варианты макияжа.

Екатерина Степанова тоже предалгает такие варианты макияжа.

Визажист Екатерина Степанова говорит, что к ней нужно записываться за неделю до мероприятия. У нее «горячая пора» начинается с 16 декабря.

- Сейчас актуальный макияж — нюдовый на кремовых текстурах. Девушка должна определиться с цветом наряда и акцентом. Первый — акцент на глаза. Например, если на девушке классический костюм малахитового оттенка, а на шее — колье из камней, то ей нужны кремовые темные тени, на них уже накладываем кашемировые коричневые и на серединку века добавляем изюминку - изумрудный оттенок или «шампань». Слизистую часть мы прокрашиваем сначала черным оттенком, потом — темно-зеленым. Цвет губ должен быть матовым с легкими блестками. И второй вариант — акцент на губы. Я предлагаю девушкам золотой оттенок жидких теней. Уголок глаза затемняю коричневыми тенями, как бы делая стрелочку, затем на середину века добавляю жемчужные оттенки или розоватый пигмент. Губы уже красим ярче: красной, малиновой или даже сливовой помадой. Под такой образ подойдут легкие волны с прикорневым объемом или прическа на бок, - рассказала визажист Екатерина Степанова. - Некоторые девушки приходят только на макияж, а прическу делают сами. Стоимость моего макияжа — 1300 рублей, если захотите укладку, то нужно добавить 1000, а если прическу — 1500.

Полный образ занимает примерно полтора часа.

Образ от Сони Анисимовой

Образ от Сони Анисимовой

А визажист Софья Анисимова, у которой тоже доступная цена, начала записывать первых клиентов уже в конце ноября.

- По опыту знаю, что многие начинают искать визажиста 29-30 декабря, когда нет мест ни у кого. Чтобы не суетиться потом, необходимо заранее выбрать удобное время у понравившегося мастера. Я бы советовала сделать это уже сейчас. Я сама работаю на выезде на дом. Девушкам удобно и комфортно собираться в домашней атмосфере, а не в студии, - считает Софья. - На новогодние праздники мои красавицы делают либо темные глаза в стиле Smokey Eyes, либо все усыпают блестками: желтыми и красными. Стоимость макияжа зависит от сложности. За праздничный я беру 1300 рублей. Доплата за прическу минимальная, так как делаю укладки или локоны. Обычно полный образ выходит в 1500 рублей.

Самые загруженные дни у визажиста начинаются с 20 декабря — в день приходят по 5-6 человек. Несколько мест в запасе также имеются.

Поэтому если вы сомневаетесь в качестве своего макияжа, лучше записаться к профессионалу, который расскажет о новинках и подберет для вас подходящий образ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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