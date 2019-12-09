Меленковская Хатико несколько месяцев ждала хозяина на трассе

Пушистую довольно крупную дворнягу под Меленками, между деревней Кононово и Воютино, заметили в начале осени. Пес несколько месяцев, как привязанный, сидел у столба на дороге и постепенно стал привычной деталью пейзажа. К нему привыкли не только местные жители, но и дачники, но никто из местных не узнал в нем соседского любимца.

- Мне кажется, он появился в начале осени. Скорее всего, его просто привезли и оставили, такое и раньше бывало, что животных привозили на машинах и бросали. А он не понимает, поэтому не уходит, ждет, - считает Екатерина Кириллова, приезжавшая в Меленки к родственникам.

Местные жители и проезжающие мимо подкармливали пса, ему привезли в качестве подстилки старую куртку, несколько раз даже пытались забрать его, но не получалось. Верный пес убегал от людей, не подходил даже за едой. Добровольцы, привозившие собаке еду, говорили, что пес умный и игривый, но незнакомцев побаивается: хвост поджимает и убегает. Несколько раз его пытались забрать в новый дом, но не смогли приманить даже лакомствами. Люди даже собирались скинуться и поставить на этом месте бездомному питомцу теплую будку, чтобы пес мог перезимовать и дождаться хозяев. Впрочем, лохматым соседом были довольны не все: жители Кононова уверяли, что собака несколько раз забегала в деревню, таскала кур и даже набрасывалась на детей. Опасаясь за судьбу осиротевшего питомца, волонтеры поспешили найти Меленковской Хатико новый дом: ее устроили в частный дом деревню Ляхи, но неравнодушные жители обещают и дальше следить за ситуацией – вдруг четвероногий друг не приживется в новой семье и побежит и дальше искать хозяина.

Кстати, это не первый случай, когда собаки ждут своих хозяев месяцами на владимирских дорогах. Потерявшаяся в Муромском районе охотничья собака тосковала недолго – хозяин сумел найти ее через пару недель. А в прошлом году Гороховецком районе русская гончая, брошенная или забытая охотником, бегала по одному и тому же участку трассы больше полугода – с июня и до ноября, а потом осиротевшая собака с ошейником и болтающимся карабином просто пропала.