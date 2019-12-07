В выходные во Владимирской области растает лед

Спасатели предупреждают - в ближайшие пять дней лед на реках и озерах почти растает из-за плюсовой температуры. Выходить на него - огромный неоправданный риск.

Выше нуля будет и днем, и ночью, такого не выдержит даже прочный лед, а он у нас только-только встал. Чтобы переубедить рыбаков выходить на лед в +1 и выше, сотрудники МЧС и Управления гражданской защиты города Владимира выезжают на водоемы Владимирской области.

- Патрулирование водных объектов в черте города Владимира проводят и специалисты районных администраций. Под особым вниманием - Содышка, Клязьма, Глубокое, водоем в Заклязьменском, Гусинка, Семязинский пруд, водохранилище в микрорайоне Спасское, - рассказал заместитель начальника управления по связям с общественностью и СМИ администрации города Игорь Ефремов.

Именно эти места являются самыми «рыбными» и, в то же время, самыми опасными. На Содышке, например, находится водосброс, и потому здесь выставлены аншлаги «Нахождение на льду запрещено». Но рыбаки не только игнорируют знаки, но и сидят на льду без спасательных средств — мужчины сами признались в этом инспекторам ГИМС, которые проводили на водохранилище очередной рейд. Хотя у каждого рыболова — и тут не имеет значения его опыт — обязательно должен быть шнур длиной 12-15 см, на одном конце которого закреплен груз и пластмассовые поплавки, на другом — петля или же два заостренных штыря.

В Управлении гражданской защиты Владимира отметили: недостаточно спасательных средств, когда лед тонок.

- Допустимой для сравнительно безопасного выхода на лед является толщина 15 см. Однако на льду любой толщины самыми опасными местами являются участки у берега водоемов, особенно с камышами - там лед не монолитный, а также участки льда с большим количеством лунок, - рассказали в Управлении.

Не пугает рыбаков и печальная статистика: 23 и 26 ноября утонули два любителя ловли. Первый случай произошел на Глазовском водохранилище Суздальского района - под 55-летним мужчиной провалился лед. Второй рыбак погиб недалеко от деревни Окшово Меленковского района. Тело несколько дней искали спасатели Владимирской и Рязанской областей. В общей сложности дно и береговую линию Оки обследовало 12 человек и три единицы техники. 30 ноября тело 21-летнего паря выловили в Рязанской области.

Поэтому, прежде чем садиться на подтаявший лед, подумайте: семья без рыбы обойтись может, а вот без вас нет.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

За выход на лед в запрещенном месте муниципалитет штрафует на 4 тысячи рублей. Машинам на лед выезжать вообще запрещено: штраф на граждан - до 4 тысяч рублей, на должностных лиц — до 10 тысяч, на юридических — до 70.

КОНКРЕТНО

Список мест, куда отправятся сотрудники МЧС на выходных

7 декабря: Боголюбово-Оргтруд, Содышка-Пенкино, затон МРВП (Муром), Котлино-Исихра (Собинка).

8 декабря: Ока-Карачарово (Муром), Глазовское водохранилище — Каменка (Суздальский район), Переханово-Малыгинские карьеры (Ковровский) и Клязьма-Крутояк (Собинка).