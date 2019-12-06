Вице-губернатор Марина Чекунова уходит в отставку

Администрация Владимирской области подтвердила информацию об отставке Марины Чекуновой. Она была назначена на должность врио первого заместителя губернатора по социальной политике год назад - 7 декабря 2018 года. Причина увольнения — предложение работать в Москве.

- Марина Анатольевна Чекунова уходит с должности врио первого заместителя губернатора области в связи с переходом на другую работу. Она продолжит свою деятельность на федеральном уровне. За год работы под ее руководством обеспечено достижение ключевых показателей по национальным проектам, внесены изменения в программы развития по всем направлениям социальной сферы, инициировано принятие важных законов. Марина Чекунова выразила уверенность, что проекты, реализованные во время ее работы, принесут пользу жителям области, - сообщили в пресс-службе администрации области.

- Я благодарю всех, кто работал со мной. Желаю всем успехов, личного счастья, новых побед и свершений, - сказала Марина Чекунова.

Сегодня, 6 декабря, она сопровождает губернатора Владимира Сипягина в рабочей поездке по Собинскому району.

Напомним, Марина Чекунова родилась в 1963 году. Имеет два высших образования по специальностям «юриспруденция» и «международная журналистика» и ученую степень кандидата филологических наук. Перед назначением в администрацию Владимирской области работала начальником департамента по взаимодействию с политическими партиями Управления внутренней политики Администрации президента РФ.

В регионе она во многом прославилась фразой «Я же вам не золотая рыбка», которую сказала коллективу Струнинской больницы во время проверки хода ремонтных работ. Правда, тогда ее фразу вырвали из контекста. Однако цитата была растиражирована федеральными СМИ, и Марине Чекуновой даже пришлось ехать в выходной день красить двери в больнице, чтобы показать пример всем остальным альтруистического отношения к делу.

Марина Чекунова красит больничную дверь в свой выходнойФото: Ольга МАКАРОВА

Пресс-секретарь главы региона Ольга Петрова в своем телеграм-канале написала, что последний день работы Марины Чекуновой - 9 декабря. Ольга Петрова отмечает, что вице-губернатор уходит по собственной инициативе.

- Губернатор отзывает из Законодательного Собрания направленную на утверждение кандидатуру первого вице-губернатора по социальной политике. Причиной послужило предстоящее увольнение кандидата на этот пост - врио первого заместителя губернатора Марины Чекуновой. Марина Анатольевна подала заявление об увольнении по собственной инициативе. Последним днем ее работы в администрации Владимирской области станет 9 декабря.