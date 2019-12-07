2019-12-07T12:31:42+03:00
Происшествия

Под Владимиром в массовой аварии погибли три человека

«Lexus» выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с «Nissan» и еще двумя машинами
Алена Смирнова
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Фото: https://vk.com/overhearauto33Фото: https://vk.com/overhearauto33Фото: Паблик "Подслушано автомобилистов| Владимир" Вконтакте
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Авария с участием четырех машин произошла в Ковровском районе на 22-м километре автодороги Сенинские Дворики - Ковров – Шуя, сообщает управление МВД России по Владимирской области.

По предварительной информации ведомства, ДТП произошло 7 декабря около 7:00 утра.

- 59-летний водитель автомобиля «Lexus» выехал на встречную полосу движения дороги, где столкнулся с автомобилем «Nissan» под управлением 32-летнего водителя и автомобилем «ВАЗ», за рулем которого находился 28-летний мужчина, - рассказала начальник ОИ и ОС УМВД России по Владимирской области Ирина ГАВРИЧЕНКО.

После этого с «ВАЗ» столкнулся с двигавшимся в попутном направлении автомобилем «УАЗ», которым управлял 49-летний водитель. Судя по фотографиям из социальных сетей, некоторые машины после аварии превратились в груду железа, а обломки от кузовов разбросало по всей дороге. Отметим, движение на данном участке дороги двухполосное.

Фото: https://vk.com/overhearauto33 Фото: Паблик "Подслушано автомобилистов| Владимир" Вконтакте

Фото: https://vk.com/overhearauto33Фото: Паблик "Подслушано автомобилистов| Владимир" Вконтакте

После массового столкновения водители трех автомобилей - «Lexus»,«Nissan» и «ВАЗ», погибли на месте еще до приезда "скорой". Водитель «УАЗа» чудом не пострадал.

- Сотрудники полиции проводили регулировку на месте ДТП, так как после ДТП движение было затруднено, - уточнила Ирина ГАВРИЧЕНКО. - В настоящее время движение восстановлено.

По факту случившегося назначено проведение проверки, в ходе которой сотрудниками полиции будут установлены все обстоятельства ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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