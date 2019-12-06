2019-12-05T18:07:29+03:00
Общество

Назад в 90-е: на стекольном заводе «Раско» в Анопино учредитель пытался сместить гендиректора

3 декабря в деревню Анопино Гусь-Хрустального района вернулись «лихие 90-е». Рано утром на завод «РАСКО» приехал учредитель завода, владелец 45% акций предприятия Виталий Миронов. Вместе с целым автобусом (40 человек) так называемых «контролеров» он пытал
Алексей СУХОВ
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..Фото: Алексей СУХОВ
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Конфликт чуть не перерос в криминальные разборки. На видео, которое появилось в сети, видно, что обе стороны ведут себя агрессивно. Но в итоге вмешательство главы Гусь-Хрустального района Алексея Кабенкина снизило градус гнева и перевело разговор в формат диалога. Однако конфликт до сих пор не исчерпан. В причинах произошедшего пытались разобраться 5 декабря на экстренном совещании в администрации Владимирской области под руководством врио вице-губернатора Максима Брусенцова.

Конфликт родился в 2018

В совещании принимали участие все стороны конфликта, кроме одной — Виталий Миронов не захотел общаться без своих юристов и демонстративно остался на время совещании стоять в фойе областной администрации. Остальные же представили ситуацию следующим образом.

- Истоки конфликта возникли еще в 2018 году, когда завод в Анопино оказался в предбанкротном состоянии, - рассказал Максим Брусенцов. - Перед работниками сложились долги по зарплате. Понимая, что можно потерять предприятие, где работает 60 процентов жителей деревни Анопино, кредиторы начали поиски инвестора, который мог бы спасти завод. Так и возникла идея передать предприятие в аренду.

Инициатором выступил «ББР Банк», так как завод к тому моменту был заложен у них. И понятное дело, что им банкротство предприятия не нужно. Банкиры были даже согласны погасить долги предприятия по зарплате, но арендатор должен был взять на себя погашение всех остальных задолженностей — по коммуналке, перед клиентами и так далее.

Арендатором согласилась стать компания ООО «Экспо Гласс». Договор был заключен, и завод удалось сохранить.

- В общей сложности к настоящему моменту мы погасили 504 миллиона долгов, возникших у прежнего руководства, - рассказал Александр Смирнов. - Еще 205 миллионов в этом году мы вложили в развитие производства. «РАСКО» же от нас получает по договору аренды 600 тысяч рублей. Все это к тому, что мы со своей стороны выполняем арендные обязательства. И расторгнуть договор аренды в одностороннем порядке господин Миронов не имел, по нашему мнению, права.

«Давайте их называть россиянами»

История с расторжением договора всплыла еще в конце ноября. Тогда пиар-отдел Виталия Миронова распространил информацию по СМИ, что он вновь избран генеральным директором ООО «Раско». Завод теперь снова принадлежит ему, так как с ООО «Экспо Гласс» расторгнут договор аренды.

- Он обосновывал это тем, что договор якобы был заключен на некоммерческой основе, - сказал Александр Смирнов. - На это мы ему ответили, что он может обращаться в суд, так как за все время, что мы работаем, мы не сделали ни одного нарушения. Вместо суда к нам в качестве контролеров привезли целый автобус чеченцев…

- Давайте все-таки называть их гражданами Российской Федерации, - попробовал смягчить углы Максим Брусенцов, но тут совершенно резонный вопрос задал известный владимирский журналист Петр Фокин:

- Мы, конечно, все граждане Российской Федерации, но интересно почему тогда Миронов не взял себе в сопроводителей граждан России из, например, Ямало-Ненецкого автономного округа?

Максим Брусенцов посоветовал задать этот вопрос непосредственно Миронову.

Комментариев не будет

Судя высказываниям участников совещания, сам Виталий Миронов также не считает лигитимным и нынешнее руководство «РАСКО». Дело в том, что договор с «Экспо Гласс» заключал нынешний директор компании Андрей Евстигнеев. Его назначили представители «ББР Банка», когда «запахло жареным».

- Собственно, я пытаюсь сохранить предприятие, потому что обанкротить его легче легкого, - сказал Андрей Евстигнеев. - Но мы вместе с банком стараемся разобраться со всеми долгами. Есть ведь еще налоговые долги. Они составляют почти сто миллионов рублей. Предыдущее руководство не платило не только зарплату, но и отчисления в Пенсионный Фонд и другие налоговые органы. На предприятии даже аудит не проводился с 2015 года! Вот сейчас его проводим за все три года.

Кстати, когда после совещания мы попытались поговорить непосредственно с Виталием Мироновым, то сам он ничего комментировать не стал. Вместо него выступали два его юриста. Они сказали, что сейчас ничего говорить не будут, а лучше пришлют всем СМИ видеообращение, в котором и изложат свою точку зрения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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