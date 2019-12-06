За пять лет «Волгабас» заплатил 92 миллиона рублей налогов

В среду, 4 декабря, губернатор Владимир Сипягин побывал на «Волгабасе». Визит в каком-то смысле «юбилейный» - предприятие, входящее в «Бакулин Моторс Групп», закончило реализацию 1 этапа инвестиционного проекта, и на днях исполняется 2 года с начала его работы - запуск в эксплуатацию состоялся в декабре 2017 года. Вместе с губернатором на заводе побывали генеральный директор компании-холдинга Алексей Бакулин и глава Собинского района Александр Разов.

Напомним, «Волгабас» в качестве сборочного производства во Владимирскую область привела Светлана Орлова. Участок под строительство завода был выделен в 2015 году, два года заняла стройка и уже два года завод выпускает продукцию - собирает газомоторные и дизельные автобусы и электробусы.

Вот что представляет собой «Волгабас» к настоящему моменту в цифрах.

В его создание вложено 2 млрд 474 млн рублей инвестиций. Плюс к тому завод получил серьезные льготы от области - бесплатный земельный участок и освобождение от уплаты налога на имущество, а также сниженный до 13,5% налог на прибыль.

Господдержка в форме налоговых льгот составила 33,4 млн рублей. Уплатило бюджет Владимирской области предприятие 92 млн рублей.

За два года завод выпустил 295 автобусов, в том числе 96 электробусов.

Создано 538 рабочих мест (не все они заняты, несмотря на среднюю зарплату в 50 тыс. рублей).

Научно-производственный комплекс «Волгабаса» стал победителем конкурса инвестиционных проектов Минпромторга РФ и получил кредит в 500 млн рублей. 400 миллионов пошли на закупку оборудования для автоматизации производства, 100 миллионов – на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

ПРОЕКТ

Закрываться завод, несмотря на слухи, не планирует. Более того, намечены реализация 2 и 3 очередей проекта: строительство шоу-рума, научного комплекса, производство комплектующих для автобусов. Объем инвестиций во вторую очередь может составить около 1,2 млрд рублей.