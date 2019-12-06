2019-12-05T18:01:33+03:00
Общество

Мэрия год судилась со строителями в Юрьевце, чтобы забрать себе детсад

Застройщик в обмен требовал денег на школу
Ирина Мальцева
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Детский сад раздораДетский сад раздораФото: Администрация города Владимира
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История со строительством нового детсада в быстро растущем микрорайоне Юрьевец началась еще в сентябре 2007 года. «Владимирское территориальное управление строительства» получило в аренду муниципальную землю под строительство многоэтажки. Заодно обязалось построить поликлинику, школу и детский сад на 190 мест. А когда злание садика было построено, передавать его безвозмездно городу, как предполагалось, компания отказалась.

- Здание давно построено, оснащено оборудованием и мебелью. Благоустроены прогулочные площадки и прилегающая территория, в городском бюджете заложено необходимое финансирование. Однако детский сад пустовал более года, потому что застройщик, нарушая условия договора с администрацией города Владимира, упорно затягивал передачу объекта в муниципальную собственность, - пояснили в городской администрации.

Не сумев договориться, чиновники обратились в Арбитражный суд, потребовав передать мэрии, как было в договоре, детский сад, блочно-модульную котельную и нежилое помещение на улице Славная под опорный пункт полиции.

Тогда застройщик подал встречный иск. Он требовал, чтобы мэрия выполнила условия дополнительного соглашения, заключенного в июне 2016 года, и помогла привлечь деньги из федерального и областного бюджетов на строительство школы на 720 мест, которую строители обязаны были сдать с инженерными коммуникациями, оборудованием и мебелью.

Рассмотрение дела заняло больше года. Судебные заседания много раз откладывали – об этом просили обе стороны дела, уверявшие, что пытаются все решить через мировую. Однако договориться администрация и строители так и не сумели, и 25 ноября Арбитражный суд Владимирской области поддержал мэрию.

По решению суда застройщики должны передать в собственность города детский сад, помещение под опорный пункт полиции и котельную. Аргументы строительной компании про невыполненный договор учитывать не стали: оказалось, мэрия направила соответствующее письмо в областную администрацию, а дальше вопрос предстоит решать им. Финансирование нового детского сада в бюджете уже предусмотрено, штат утвержден, сейчас подбирают заведующую. В мэрии уверяют, что постараются открыть садик в кратчайшие сроки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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