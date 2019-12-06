Коты за решеткой: владимирская управляющая компания замуровала кошек в подвале пятиэтажки

Жители дома №185 на улице Лакина забили тревогу. В соседней пятиэтажке № 187А сотрудники управляющей компании ООО «ЖРЭП №8» замуровали в подвале четырех кошек. Пеструшка, Серушка, Чернышка и Слепыш оказались в неволе за двумя стальными решетками, и вот уже четверо суток находятся без еды и воды.

ООО ЖРЭП №8 замуровало кошек в подвале пятиэтажкиФото: Елена Масленникова

- В понедельник приехали сотрудники управляющей компании ООО «ЖРЭП №8». Местный мужик, житель дома 187А, ими руководил. Они заварили тут все железными прутьями. Поставили аж две решётки. Одну - изнутри, а другую - снаружи, - рассказала Татьяна Фомичева, жительница дома №185 по ул. Лакина.

Замурованные в подвале кошки запрыгивают на решетку,чтобы лапой достать кормФото: Елена Масленникова

- Когда мы обратились в управляющую компанию с вопросом, зачем они замуровали кошек, нам сказали, что так решили жильцы 187А дома. Мы попросили показать протокол собрания, но с нами даже разговаривать не стали. Главный инженер Елена Тарасова нам сказала так: хотите спасти зверей, я вам открою подвал на час, идите и ловите кошек и забирайте их, - рассказала Елена Потемкина, жительница дома №185 по ул. Лакина.

Только вот никто подвал жителям соседнего дома так и не открыл. Чтобы кошки не погибли, сердобольные соседи воткнули между прутьями решетки бутылочку, а в крышке сделали узкое отверстие. Трижды в день они ходят и подливают туда воду. А между решетками оставляют корм.

- Они запрыгивают и пытаются лапкой достать корм. А как еще? Мы тут попросили слесаря сорвать эту решетку. Он сорвал, но потом управляющая компания снова заварила вход, - рассказала Татьяна Фомичева.

Жители дома №185 на ул.Лакина обдумывают план спасения кошек из соседнего домаФото: Елена Масленникова

Неравнодушные жительницы 185 дома искренне не понимают, за что так жестоко люди поступают с беззащитными животными. Ведь за «бездомышами» они ухаживают: недавно женщины собрали деньги и простерилизовали в клинике. Каждый они ходят кормить «усатых».

- У нас на попечении кошки нашего дома и соседнего. Мы заботимся о всех. Ну вот какой вред они могут нанести? Они наоборот, пользу приносят - мышей и крыс ловят, и нас радуют, - считает Елена Потемкина. - А жители этого дома почему молчат? Это ж безобразие в их подвале происходит!

Жительницы написали на управляющую компанию зявление в прокуратуру. Собираются идти в полицию и мэрию.

- Управляющая компания нарушает 245 статью уголовного кодекса. Вообще-то, за жестокое обращение с животными предусмотрена ответственность. Мы и дальше пойдем, если надо, - заявила Татьяна Фомичева.

Кстати, вчера, 4 декабря, вступили в силу поправки в Правила содержания общедомого имущества, в соответствии с которыми управляющие компании обязаны оставлять в подвалах как минимум одно вентиляционное отверстие именно для кошек. Так называемые продухи должны быть не меньше 15 x15 см. Но в ООО «ЖРЭП №8» об этом ничего не знают. Главный инженер управляющей организации Елена Тарасова ответила, что ей на стол никто такой бумаги еще не положил.

В мэрии заявили, что это поправимо. Будет и бумага, и проверка.

- Администрация города Владимира исходит из того, что все управляющие организации в своей работе обязаны руководствоваться законом, установленными нормами и правилами, - ответил официальный представитель мэрии Игорь Ефремов.

В городской администрации посоветовали жителям обратиться с жалобой в управление ЖКХ, которое проверит, нарушило ООО «ЖРЭП №8» требования закона или нет.

- В случае, если будет установлено, что управляющая организация нарушила требования закона, управление ЖКХ выдаст УО предписание об устранении нарушений в конкретные сроки. Если эти нарушения в указанные сроки не будут устранены, УО может быть оштрафована, - заявили в мэрии.

Единственное, что смущает, обращение жителей управление ЖКХ может рассматривать до 30 дней. За это время животные погибнут.