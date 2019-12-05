Сегодня главврач Вера Плашкевич покидает роддом №2

5 декабря главный врач владимирского родильного дома №2 Вера Плашкевич покидает свой пост — она лично подтвердила нам эту информацию. На ее место, пока предварительно, должны назначить Сергея Телегина — ранее он работал в родильном доме №2, а после - в Областном перинатальном центре. Сергей Телегин должен вступить в новую должность уже с 6 декабря.

- Да, сегодня я ухожу из второго роддома. И оставляю место молодому перспективному врачу, который должен двигаться дальше. Я слышала, что именно Сергей Телегин с завтрашнего дня встанет на мое место, - рассказала Вера Плашкевич. - Сделано в роддоме многое, рельсы современных технологий настроены, и я надеюсь, что мой преемник продолжит это применять. Флаг в руки! Пусть будет все хорошо!

Напомним, что Сергей Телегин работал заведующим родильным отделением в роддоме №2 при главвраче Ирине Кирюхиной. Но она была вынуждена покинуть пост главного врача из-за возможного конфликта интересов супругов, работающих в здравоохранении, - ее муж Александр Кирюхин на тот момент возглавлял облздрав. Поэтому Ирина Кирюхина перешла на должность начмеда. В марте 2019 года главным врачом назначили Веру Плашкевич - акушера-гинеколога высшей квалификационной категории, кандидата медицинских наук. Последним местом работы Веры Плашкевич была женская консультация московской поликлиники. После ее назначения Ирина Кирюхина, Сергей Телегин и еще некоторые врачи написали заявления по собственному желанию.

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ОКБ возглавит военный врач

Новый главный врач Областной клинической больницы, доктор медицинских наук Игорь Бондаренко. Фото obninsk.name

С 4 декабря 2019 года главным врачом Областной клинической больницы назначен доктор медицинских наук Игорь Бондаренко. Новый руководитель ОКБ – выпускник Куйбышевского медицинского института и Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова. До назначения он занимал должность главврача Клинической больницы №8 Федерального медико-биологического агентства (г. Обнинск, Калужская область). Оттуда он был уволен в январе 2019 года. Где Игорь Бондаренко работал после этого - облздрав не сообщает. Есть данные, что он какое-то время возглавлял Димитровградский Федеральный высокотехнологичный центр медицинской радиологии ФМБА России.

Многие предполагают, что его заместителем назначат именно Веру Плашкевич — якобы она 6 декабря вступит в новую должность. Но нам Вера Евгеньевна информацию не подтвердила.

- Я пока думаю на эту тему, на самом деле, - сказала она.

Бывшая глава ОКБ Любовь Быкова сейчас находится под стражей. Ее арестовали в начале ноября по делу о растрате. Об этом мы писали здесь.