2019-12-05T11:36:21+03:00
Общество

Сегодня главврач Вера Плашкевич покидает роддом №2

6 декабря ее место займет Сергей Телегин, который ранее работал в перинатальном центре
Валерия ПРОНИНА
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Уже бывший главврач второго роддома Вера ПлашкевичУже бывший главврач второго роддома Вера ПлашкевичФото: Валерия ПРОНИНА
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5 декабря главный врач владимирского родильного дома №2 Вера Плашкевич покидает свой пост — она лично подтвердила нам эту информацию. На ее место, пока предварительно, должны назначить Сергея Телегина — ранее он работал в родильном доме №2, а после - в Областном перинатальном центре. Сергей Телегин должен вступить в новую должность уже с 6 декабря.

- Да, сегодня я ухожу из второго роддома. И оставляю место молодому перспективному врачу, который должен двигаться дальше. Я слышала, что именно Сергей Телегин с завтрашнего дня встанет на мое место, - рассказала Вера Плашкевич. - Сделано в роддоме многое, рельсы современных технологий настроены, и я надеюсь, что мой преемник продолжит это применять. Флаг в руки! Пусть будет все хорошо!

Напомним, что Сергей Телегин работал заведующим родильным отделением в роддоме №2 при главвраче Ирине Кирюхиной. Но она была вынуждена покинуть пост главного врача из-за возможного конфликта интересов супругов, работающих в здравоохранении, - ее муж Александр Кирюхин на тот момент возглавлял облздрав. Поэтому Ирина Кирюхина перешла на должность начмеда. В марте 2019 года главным врачом назначили Веру Плашкевич - акушера-гинеколога высшей квалификационной категории, кандидата медицинских наук. Последним местом работы Веры Плашкевич была женская консультация московской поликлиники. После ее назначения Ирина Кирюхина, Сергей Телегин и еще некоторые врачи написали заявления по собственному желанию.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

ОКБ возглавит военный врач

Новый главный врач Областной клинической больницы, доктор медицинских наук Игорь Бондаренко. Фото obninsk.name

Новый главный врач Областной клинической больницы, доктор медицинских наук Игорь Бондаренко. Фото obninsk.name

С 4 декабря 2019 года главным врачом Областной клинической больницы назначен доктор медицинских наук Игорь Бондаренко. Новый руководитель ОКБ – выпускник Куйбышевского медицинского института и Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова. До назначения он занимал должность главврача Клинической больницы №8 Федерального медико-биологического агентства (г. Обнинск, Калужская область). Оттуда он был уволен в январе 2019 года. Где Игорь Бондаренко работал после этого - облздрав не сообщает. Есть данные, что он какое-то время возглавлял Димитровградский Федеральный высокотехнологичный центр медицинской радиологии ФМБА России.

Многие предполагают, что его заместителем назначат именно Веру Плашкевич — якобы она 6 декабря вступит в новую должность. Но нам Вера Евгеньевна информацию не подтвердила.

- Я пока думаю на эту тему, на самом деле, - сказала она.

Бывшая глава ОКБ Любовь Быкова сейчас находится под стражей. Ее арестовали в начале ноября по делу о растрате. Об этом мы писали здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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