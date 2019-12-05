2019-12-04T17:25:28+03:00
Общество

«Художка» опять осталась без хозяина

Мэрия через суд добилась отмены концессии компании «Лилу Продакшнс»
Алексей СУХОВ
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..Фото: Сергей МОРКОВКИН
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3 декабря на заседании одного из комитетов владимирского горсовета заместитель главы администрации города Дмитрий Норихин на вопрос главы города Ольги Деевой: «А что там с кинотеатром «Художественный», ответил:

- Мы, наконец-то выиграли суд у «Лилу Продакшн», и можем забрать кинотеатр обратно у компании.

Однако тут есть нюанс. Приговор суда пока в законную силу не вступил. У инвестора есть еще время на апелляцию. Но в мэрии надеются, что этого не произойдет, и «Художка» вернется в городскую собственность.

- Учитывая, что оба наших опыта в концессии были неудачными, скорее всего, мы больше не будем к нему возвращаться, - сказал Дмитрий Норихин. - Будем изыскивать деньги на кинотеатр в бюджете. Но это в любом случае будет не раньше следующего года.

Действительно, «оранжевый дом» пытается пристроить «Художку» в концессию с 2009 года. Тем не менее, ни одна попытка до настоящего времени не увенчалась успехом. Ту же компанию «Лилу Продакшн» в мэрии выбрали с подачи экс-вице-губернатора Владимирской области Михаила Колкова. Однако инвестор сразу же отметился неисполнением взятых на себя обязательств. По сути, за все время был сделан только фасад. Внутри же «Художка» стала даже хуже, потому что за несколько лет концессии там ничего не делалось, и все лишь ветшало. Дошло до того, что в начале 2019 года в здание закрыли доступ вовсе, так как внутри просто небезопасно находиться.

При этом концессионер умудрился и задолжать городской казне по арендным платежам: в ноябре 2018 года владимирская мэрия отсудила у частной структуры почти 550 тысяч рублей с сентября 2017 по март 2018 года. В январе 2019 года компанию оштрафовали на 155 тысяч рублей за то, что так и не отремонтирована кровля и нет положительного заключения госэкспертизы по проекту потенциального ремонта.

Тем не менее, в администрации долгое время терпели и ждали, что инвестор разберется со своими проблемами. И лишь когда стало ясно, что ждать бесполезно, подали иск в суд с требованием, вернуть кинотеатр обратно мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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