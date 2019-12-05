С 1 декабря во Владимирской области оплату за вывоз мусора будут брать по числу жильцов и присылать в платежном документе от ЕРИЦ

1 декабря во Владимирской области на 2/3 запустилась мусорная реформа. В зонах 1 и 3 начали работать региональные операторы по вывозу ТКО - твердых коммунальных отходов.

Напомним, к зоне № 1 относятся Александровский, Киржачский, Кольчугинский, Петушинский, Собинский и Юрьев-Польский районы (региональный оператор ООО «Хартия»). К зоне № 3 – округ Муром, Гусь-Хрустальный (город и округ), Меленковский, Муромский и Селивановский районы (региональный оператор ООО «Эко-Транс»).

Регоператор по зоне №2 пока не определен, но это дело нескольких дней. ООО «Биотехнологии» выиграло конкурс по второй зоне, в которую входят Владимир, Ковров и Суздаль с Суздальским районом, еще в ноябре, однако конкуренты подали жалобы в УФАС на неправильную процедуру. Вчера стало известно, что УФАС все жалобы отклонила, и теперь почти наверняка ООО «Биотехнологии» получит зону №2. После этого примерно месяц займет утверждение тарифов и заключение договоров с управляющими компаниями. Скорее всего, «Биотехнологии» заработают в начале января.

Теперь, с фактическим стартом мусорной реформы, во Владимирской области изменится оплата за вывоз мусора - как для жителей, так и для управляющих компаний.

Прежде всего, разделится «зона ответственности». Мусоровывозящая компания будет отвечать за все с момента погрузки отходов в мусоровоз и до выгрузки их на свалку. Управляющая компания - за содержание контейнерной площадки (включая покраску и ремонт баков и уборку мусора вне контейнеров). Соответственно, вместо оплаты одной услуги - вывоза ТКО - как было раньше, мы будем платить два раза: мусорному оператору за вывоз отходов и УК - за содержание контейнеров.

Второе вытекает из первого - где был один счет, станет два. Услугу вывоза ТКО из техобслуживания жилья уберут, услугу «содержание контейнерной площадки» - включат. Сколько это будет - решат жители вместе с управляющей компанией.

Там, где уже заработали региональные мусорные операторы, платить за вывоз мусора жители будут не с квадратного метра, а с человека. Это зоны №1 и №3. В первой зоне это будет 98 рублей с человека, во второй - 115 рублей. Это тарифы на декабрь. С января они могут вырасти, но несущественно. В зоне №2 (Владимир, Суздаль, Ковров) пока остается прежняя система, но как только регоператор будет назначен - оплату с человека введут и там. Ориентировочно - 115 рублей.

Оплата за вывоз мусора, исключенная из квитанции за техобслуживание, появится в едином платежном документе от ЕРИЦ. Пока это тоже относится только к зонам №1 и №3. Напомним, единый расчетно-кассовый центр (ЕРИЦ) был создан для сбора денег в фонд капремонта. Обещали, что со временем в его квитанции объединят все коммунальные услуги, однако при экс-губернаторе Орловой туда удалось «загнать» только Владимирводоканал, который почти сразу после смены власти от этого счастья отказался и стал рассылать собственные квитанции. Существующий на деньги из областного бюджета ЕРИЦ так и оставался «органом одной строчки в квитанции», но вот теперь там появится и плата за вывоз мусора.

КСТАТИ

Управляющая компания обязана вести учёт жалоб потребителей на качество предоставления услуги по вывозу мусора, в течение 3 рабочих дней с даты получения жалобы направлять потребителю ответ, а также вести контроль за соблюдением регоператором графика вывоза ТКО.

КОНКРЕТНО

Оплату Единого платёжного документа можно осуществить обратившись в ближайший клиентский офис Единого расчетного центра, с помощью удалённого сервиса – «личный кабинет» на сайте www.eric33.ru и в мобильном приложении. Также с помощью услуг банков-партнёров ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ», ЗАО «Владбизнсбанк», ПАО «Россельхозбанк», ПАО «Московский индустриальный банк» ПАО «Почта Банк» и в отделениях АО «Почта России». Для жителей п. Вяткино, п. Муромцево, п. Андреево, г. Судогды, п. Великодворский, д. Демидово, д. Купреево, п. Добрятино, г. Курлово, п. Ставрово, с. Ворша организована оплата Единого платёжного документа в супермаркете «Надежда».