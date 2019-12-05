Ваша карта бита! Почему во Владимире до сих пор нормально не работает безналичная оплата проезда

«Сегодня сел в 25-й автобус в 20.58. Расплатился пластиковой карточкой. Позже пришли пять SMS о том, что я проехал и оплатил проезд в 18.12, 18.20, 18.41, 20.58 и в 21.37. Посмотрел в «Сбербанке Онлайн», все так и есть. Сняли за каждую поездку 24 рубля. С одной стороны мелочь, но если так с каждого? Это может быть мошенничеством?»

Таких сообщений от владимирцев в соцсетях и на форумах сотни. Люди жалуются сразу на множество проблем, появившихся после внедрения системы валидаторов в общественном транспорте. У кого-то СМС приходят с опозданием, у кого-то банковская карта не срабатывает - приходится прикладывать несколько раз. Были даже случаи, когда людей высаживали из-за того, что банковская карта не сработала, потому что у них не оказывалось наличных.

Мы позвонили в компанию «Владикард», чтобы разобраться в ситуации и выяснить, почему происходят задержки со списанием, а также почему не получается расплатиться банковской картой.

- Списание происходит с задержкой, потому что сама система настроена так. Она работает по принципу отложенного списания, - рассказали в компании (не пояснив, зачем такая странная настройка). - При этом даже если вам пришло сразу несколько сообщений о списании, это не означает, что это все за одну поездку. Просто вам сразу написали о всех ваших прошлых поездках. Если же каким-то образом за одну поездку у кого-то списали с карты положенную сумму несколько раз, то ему нужно прийти в наш офис с выпиской из банка. И мы на месте проверим информацию. Но на деле за все время нашей работы не было ни одного подобного обращения.

С таинственной, непонятно зачем введенной системой «отложенного списания» связан и другой неприятный момент. Бывает, что при прикладывании банковской карты к валидатору, билет не печатается. Причем порой приходится делать это по несколько раз, и даже тогда система не срабатывает. Кондукторы в таких случаях на вполне законных основаниях требуют от вас оплатить проезд наличными или другим способом. Вот только не всегда есть наличка. В соцсетях даже писали, что людей высаживали из-за этого.

- Дело в том, что карта может находиться в стоп-листе, - сказали в компании «Владикард». - Это означает, что по данной карте до этого была совершена поездка, за которую не произошло списания средств. Система считает, что поездка не оплачена, и по карте образовалась задолженность.

Вот и получается, что вы, допустим, едете с пересадкой. Оплатили проезд, но система еще не списала деньги. А сев во второй автобус, столкнулись с проблемой. Так что берите с собой мелочь. На всякий случай.

А теперь - самое интересное. Все описанные проблемы относятся исключительно к банковским картам. Специальные транспортные карты работают идеально - ни отказов, ни задержек, билет начинает печататься при легком движении (банковскую карту надо сильно прижимать несколько секунд). Возникает вопрос - не является ли это попыткой навязать всем покупку беспроблемной транспортной карты вместо вечно «глючащей» банковской? А что, каждая карта - 50 рублей...

КСТАТИ

На сайте компании «Владикард» есть раздел, посвященный истории поездок по банковской карте — https://vladicard.ru/bank_history. В нем можно, забив номер вашей карты, увидеть историю всех поездок на общественном транспорте, когда вы расплачивались именно по безналичному расчету.