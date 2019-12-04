2019-12-04T14:10:12+03:00
Происшествия

Покровчанин, которого подозревают в убийстве девушек, пройдет повторную психиатрическую экспертизу

27-летнего мужчину проверят на вменяемость в Москве
Валерия ПРОНИНА
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Если подозреваемого признают вменяемым, то он будет отвечать перед судом в общем уголовном порядкеЕсли подозреваемого признают вменяемым, то он будет отвечать перед судом в общем уголовном порядкеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Подозреваемому в убийстве двоих девушек в Покрове назначена вторая психиатрическая экспертиза. Первое амбулаторное исследование, проведенное во Владимире, не показало однозначного результата о состоянии его душевного здоровья. Поэтому 27-летнего покровчанина проверят на вменяемость в Москве, в медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского.

- Если подозреваемого признают вменяемым, то он будет отвечать перед судом в общем уголовном порядке. А если мужчина невменяем, то по завершению следствия уголовное дело направляется с постановлением о применении принудительного медицинского лечения, - рассказала старший помощник руководителя СУ СК России по Владимирской области Ирина Минина.

Напомним, что мужчина забрал двоих девушек — 26 и 16 лет — из клуба в 4 часа утра 22 июня 2019 года. Они поехали кататься по городу, и больше их никто не видел. В полицию о пропаже 16-летней девушки сообщила мать через пару дней. Уже 26 июня был задержан подозреваемый. По данным Следственного комитета по Владимирской области, между покровчанином и двумя дамами в салоне авто произошел конфликт, который, по словам мужчины, был вызван именно поведением подруг. Тогда он отвез потерпевших в лес и задушил. После допроса следователями 27-летний подозреваемый назвал место, где совершил убийство. Там и были найдены тела погибших.

У 16-летней девушки осталась годовалая дочь, у второй — также был маленький ребенок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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