Во владимирских роллах нашли кишечную палочку

Контрольную закупку роллов провели эксперты федерального проекта «Народный контроль». Популярные у горожан «Калифорнию» и «Филадельфию» заказывали у 10 владимирских компаний. Курьеры привозили блюда сразу в лабораторию.

- Доставка осуществлялась непосредственно в лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии», которая относится к нам, Роспотребнадзору, - рассказала зам. начальника отдела санитарного надзора владимирского управления Роспотребнадзора Светлана Костина. - И как только продукция доставлялась туда, оформлялись все документы. Происходило обезличивание проб, т.е ее никто не кушал, а сразу отправляли на лабораторные исследования.

Роллы из 23 упаковок, заказанных в 10 самых популярных торговых точках, осуществляющих доставку японской кухни, прошли 138 исследований. И результаты вряд могут успокоить горожан.

- Патогенной микрофлоры, способной вызвать пищевое отравление, не обнаружено. Но из 23 проб в 19 были выявлены бактерии группы кишечной палочки, а также мезофильные и факультативно-анаэробные микроорганизмы, которые свидетельствуют об общей загрязненности продукта. Однако количество последних превышало допустимые нормы, - рассказала Светлана Костина.

Говоря простым языком, покушав эти роллы, потребитель вряд ли бы слег с пищевым отравлением, а вот получить расстройство кишечника — вполне. Обидно то, что «нехорошие» микроорганизмы были обнаружены в продукции всех 10 компаний, доставляющих роллы.

- Со всеми этими случаями мы будем разбираться. Мы будем проводить внеплановые контрольно-надзорные мероприятия в отношении этих юрлиц и будут приниматься меры. Нужно проверить условия производства и условия транспортировки продукции, - отметила Светлана Костина.

В надзорном ведомстве напоминают владимирцам: суши должны доставляться в термосумках, а не в пакетах. Производители обязаны указывать изготовителя, дату выработки продукции и срок годности. Что же делать, если после перекуса роллами стало плохо?

Лучше обратиться к врачу, чтобы получить лечение, в потом и справку о пищевом отравлении. Дальше - с жалобой в Роспотребнадзор.

Если сотрудники надзорного органа обнаружат нарушения, недобросовестные изготовители роллов могут получить штрафы. Для юридических лиц - от 100 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 20 тысяч. Возможна и приостановка деятельности до 90 суток. А вот на какой именно срок - решает суд.