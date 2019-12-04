В будущем году улицу Сперанского соединят с Чапаева, а микрорайон 8ЮЗ с улицей Диктора Левитана

Владимирцы уже даже как-то отвыкли, чтобы на ремонт и строительство дорог в городе выделялось более 300 миллионов рублей в год. В 2019 году сумма на эти цели равнялась 267 миллионам (причем это деньги бюджетов всех уровней, от городского до федерального), а в 2018 — и вовсе 140! Последний раз кругленькая сумма на дороги в бюджете Владимира была аж в 2016 году. И то эти деньги поступили из администрации области.

Девять процентов от всех расходов бюджета

3 декабря на совместном заседании двух комитетов горсовета — по градостроительству и по экономической политике — начальник финансового управления мэрии Вера Трусова сообщила, что в 2020 году на владимирские дороги пойдет аж 707 миллионов! Сюда входит все: содержание и ремонт действующих дорог, строительство новых и проектирование будущих. Общая сумма расходов городского бюджета составляет 8 миллиардов 208 миллионов рублей, получается, что на дороги в будущем году выделяется почти девять процентов от всех затрат.

Больше всего денег, конечно, пойдет на содержание дорог. Речь об уборке, текущем ремонте дорог и тротуаров, нанесении дорожной разметки и установке дорожных знаков (397 миллионов). Однако и капитальный ремонт не обойдут стороной. 300 миллионов рублей пойдет как раз на эти цели. Правда, пока список дорог не составлен. Его в администрации города должны определить ближе к наступлению тепла.

Раскопать трижды вместо одного раза

Зато четко определена картина со строительством новых дорог. В мэрии хотят развязаться, наконец, с двумя долгостроями — продлением улицы Сперанского до улицы Чапаева и соединением микрорайона 8ЮЗ с улицей Диктора Левитана.

Первую должны закончить в 2021 году. Все работы разделены на два года. В 2020-м из под улицы Чапаева должны вынести сети…

- Позвольте, какие сети?! Их же «выкопали» еще в 2018 году! - могут задаться вопросом читатели. Да, действительно тепловые сети уже переложили.

- Но остались еще сети водопроводные и кабели связи, - ответили в мэрии. - И их тоже необходимо вынести.

В итоге, копать на Чапаева будут дважды (а может быть, и трижды), вместо того, чтобы сразу перенести все сети. Ну, а в 2021 году перемычку между двумя улицами, наконец, сделают. Всего на работы из городского бюджета выделяют 36 миллионов рублей.

Еще 7 миллионов пойдет на соединение улицы Диктора Левитана с микрорайоном 8ЮЗ, о котором тоже твердят уже чуть ли не десяток лет. В 2020 году водители получат то, о чем так долго мечтали, а улицы Верхняя и Нижняя Дуброва удастся разгрузить хотя бы чуть-чуть. Может, и таксисты перестанут ездить по дворам, как сейчас, пытаясь объехать пробки.

Ну, и миллион рублей в городском бюджете добавят к 15 миллионам из областного. Эти деньги пойдут на создание проекта реконструкции Рпенского проезда. Дублер улицы Большая Нижегородская соединит Доброе практически с центром города и протянется на 2,2 км от улицы Мира до улицы Юбилейной. Но сначала нужен проект. Его должны изготовить к маю 2020 года.