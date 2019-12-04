Социальные транспортные карты во Владимире: кто не успел, тот опоздал

О том, что «бумажные» льготные проездные, которыми пользовались пенсионеры и другие категории льготников (ветераны, инвалиды, чернобыльцы, почетные доноры и так далее), заменят на электронные транспортные карты, говорили еще с лета. И вот приходит время их полной отмены. Все ли успели «переобуться»?

Для начала надо оговориться, что льготными проездными во Владимире пользовались вовсе не все льготники. Например, по данным Владимирстата, в областном центре проживает около 80 тысяч пенсионеров. Однако ежемесячно раньше продавалось чуть больше 30 тысяч «бумажных» проездных. Их количество зависело в том числе от времени года: осенью и зимой покупали около 34 тысяч льготных проездных, а вот весной и летом, когда многие уезжали на дачи, продажи снижались до 29-30 тысяч штук в месяц.

Как говорят в мэрии, по данным на начало ноября 2019 года около 33 тысяч владимирских льготников подали анкеты на получение транспортных карт. Почти 31,5 тысячи из них уже получили электронные льготные транспортные карты на руки.

Как видно из расчетов, где-то около тысячи льготников еще не обратились за картами. При этом изготовление льготной транспортной карты составляет 28 РАБОЧИХ дней с момента подачи заявления-анкеты. То есть больше календарного месяца. А это означает, что те, кто в декабре обратится за получением социальной транспортной карты вместо своего бумажного проездного, до 1 января получить карту не успеет. Что же делать?

- В настоящее время те, кто ожидает изготовления льготной электронной транспортной карты, могут пользоваться «бумажным» месячным льготным проездным билетом, - сказали в мэрии. - После 1 января на время изготовления электронных месячных проездных карт тем, кто уже подал заявление, будут выдавать «промежуточные» льготные проездные документы. Их будет достаточно показать кондуктору, чтобы получить билет.

А вот те, кто заявление до 1 января не подадут, будут ездить на социальных маршрутах за полную стоимость. Так что стоит поторопиться.

КОНКРЕТНО

Заявление на получение электронных льготных транспортных карт можно подать в трёх офисах ГБУ «МФЦ Владимирской области» (многофункциональные центры по оказанию государственных услуг):

- на Октябрьском проспекте, 14;

- в микрорайоне Юрьевец (улица Ноябрьская, 8а);

- на Суздальском проспекте, 26.

Кроме этого, карты можно оформить в офисе ООО «Владикард» на улице Мира, 34, помещение 213.

Льготникам необходимо пополнять карту на сумму, равную стоимости «бумажного» проездного.