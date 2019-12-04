Церковь на месте бывших «Блинчиков» закончат к лету 2020 года

Торжественное событие для любого православного владимирца произошло в субботу, 30 ноября. С помощью специального крана два купола подняли на барабаны церкви, которую строят на Большой Московской улице, на месте бывших «Блинчиков». Саму церемонию проводил непосредственно митрополит Владимирский и Суздальский Тихон.

Впрочем, работы еще не окончены. В компании «Игротэк», которая ведет стройку, предполагают, что им понадобится еще около полугода.

- Там нам осталось сделать кровлю и оштукатурить ее, - рассказал директор компании Алексей Андреев. - Так что мы рассчитываем закончить нашу часть работы следующим летом. Остальное уже зависит от Епархии.

Остальное — это роспись стен церкви и установка внутри церковной утвари, икон и так далее. Тут уже действительно все зависит лишь от расторопности владимирской епархии. Но, учитывая, что церковь во имя князя Владимира Святого и Святых благоверных князей Владимирских находится в центре города, скорее всего, все будет сделано быстро.

- Вообще, службы в храме можно проводить сразу, как только будет освящен алтарь, - сказал Дмитрий Кошелев, официальный представитель епархии. - Церковная утварь и роспись — это дело наживное, и может появляться в церкви одновременно или уже после. Так что мы рассчитываем, что уже осенью церковь будет открыта.

Напомним, что церковь на улице Большой Московской строят уже около четырех лет. В 2014 году экс-директор ВСМЗ Алиса Аксенова, тогда советник бывшего губернатора Светланы Орловой, предложила главе области поставить на месте кафе «Блинчики» храм. Алиса Ивановна всегда считала здание кафе уродующим исторический центр города. Идея понравилось Орловой (хотя и не понравилась жителям), и уже через год Патриарх Кирилл участвовал в церемонии закладки камня на месте будущей церкви. А в 2016 году после археологических раскопок началось и само строительство.

Что касается кафе «Блинчики», то его «перенесли» на улицу Георгиевскую. В кавычках потому что от старого здания не осталось ровным счетом ничего, так что сложно назвать его правопреемником культовой «стекляшки» советской эпохи.