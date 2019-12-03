Во Владимире не будут убирать остановку с подогревом

«Единственную остановку с подогревом у Дома культуры молодежи ликвидируют», - об этом 3 декабря писали как средства массовой информации, так и пользователи соцсетей. Причина, по которой не будут включать систему обогрева под плитками, - большие затраты на электроэнергию.

Система отопления включалась автоматически при минусовых температурах: с 6.00 до 8.00 и с 17.00 до 19.00. Нагревательные панели и монтажные работы оплатила рекламная компания «Russ Outdoor», которая обслуживает почти четверть павильонов на остановках общественного транспорта города. Эта же компания взяла на себя оплату потребленной электроэнергии.

Городская администрация, которая и ставила этот эксперимент, хотела оборудовать такими павильонами весь Владимир. Тем более что плиты, нагревающиеся до +70 градусов по Цельсию, потребляют чуть более 2 киловатт-час. Таким образом на остановке просто не остается наледи и снега. Но что-то пошло не так, и цены за электричество выросли. Рекламная компания «Russ Outdoor» не отрицает этого факта, но, несмотря на это, «сворачивать» работу остановки не будет, как писали в интернете.

Система продолжит работуФото: Администрация города Владимира

- Остановка никуда не денется. И оборудование, которое смонтировано под плиткой, тоже. Сейчас начинаются обильные осадки, думаю, на днях включим систему, и всю зиму она будет работать, - рассказал «Комсомолке» руководитель владимирского филиала компании «Russ Outdoor» Андрей Пряхин. - Да, сейчас производитель этого оборудования — институт инженерной физики — хочет усовершенствовать систему: должна быть максимальная эффективность при оптимальном потреблении электроэнергии. Работы в этом направлении уже ведутся. Поскольку оборудование смонтировано в остановку, какой смысл нам его не использовать?

Андрей Пряхин говорит, что пока во Владимире другие остановки с подогревом устанавливаться не будут, ведь систему нужно доработать. Сначала надо снизить энергопотребляемость.

Напомним, что после «теплой остановки» компания оборудовала несколько павильонов в центре города USB-портами для подзарядки телефонов.