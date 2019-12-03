В мэрии обещали «популярно разъяснить» коммунальщикам, как нужно убирать дороги и тротуары

С погодой не задалось с вечера субботы. Утром 30 ноября еще моросил дождь, а после обеда резко подморозило, и все дороги превратились в каток. И тут же встал вопрос: а чем заняты городские коммунальные службы? Куда смотрят управляющие компании? Выходные для тех и других не повод отсиживаться дома, пока горожане получают шишки или травмы посерьезней, растягиваясь на льду.

По-прежнему опасно ходить во дворе дома №48 на проспекте ЛенинаФото: Елена Масленникова

Воскресенье, 1 декабря. Второй день гололеда. На улицах и во дворах ничего не изменилось: ни одного дворника, ни одного тротуара, посыпанного песком. Люди продолжают падать. И тут, видимо, многие горожане вспомнили пословицу: «Если сам о себе не позаботишься, то никто не позаботится».

На ул.Н.Дуброва, возле дома № 32 наконец появились коммунальщикиФото: Елена Масленникова

- Усилиями нашей бабы Маши, соседки, наш двор стал безопаснее. Бабушка сходила за песком на строительную площадку рядом с нашим домом, - рассказала Ольга Ивановна, жительница дом №22 по ул. Н. Дуброва.

Понедельник, 2 декабря. Все так же скользко. Во владимирском травмпункте с раннего утра огромная очередь.

- Очередь не с сегодняшнего утра, а со вчерашнего. Как пошел поток людей с утра воскресенья, так и не останавливался, - рассказал заведующий отделением травматологии и ортопедии БСП Сергей Козлов. - 90 человек приняли за сутки. А обычно у нас человек 30-40.

А что же нерасторопные коммунальщики? Они все-таки проснулись. Видимо, после разноса руководства города. На дорогах центра стал появляться песочек. А вот управляющим организациям, похоже. строгое начальство не указ. Возьмем юго-запад: на придомовых территориях домов №1, 9, 17 по улице Василисина, вокруг школы №39, возле детских садов №110 и №127 по-прежнему скользко. И это то, что удалось обойти минут за 10. Небезопасно ходить на дорожкам возле крупных сетевых магазинов.

Крупные торговые сети тоже забыли о безопасности своих покупателейФото: Елена Масленникова

Возле детского сада №110 ходить опасноФото: Елена Масленникова

Но вряд ли всем этим «незрячим» или «летающим по воздуху» людям удастся и дальше бездействовать. Мэрия объявила войну недобросовестным управляющим компаниям и предпринимателям. Теперь отчеты в городскую администрацию о том, где не посыпано и где и кто упал и получил травму, будут поступать круглосуточно и меры будут сразу жесткими.

На ул.Василисина между домами №11 и №15 по-прежнему скользкоФото: Елена Масленникова

- В случае, если реакции не последует, в тот же день будем привлекать должностные и юридические лица к административной ответственности и предавать гласности названия проштрафившихся предприятий и имена их руководителей, - обещают в мэрии.

Чтобы заставить лентяев добросовестно выполнять свою работу, в городской администрации просят горожан не молчать, а звонить на телефоны горячей линии и рассказывать, где во Владимире не ступала нога коммунальщика.

У дома №1 на ул.Василисина скользкоФото: Елена Масленникова

КОНКРЕТНО

Жаловаться на управляющие организации можно, позвонив:

1. На «горячую линию» в управление ЖКХ по телефону: 53-26-30 с 08.30 до 17.00 ежедневно, в рабочие дни.

2.В единую городскую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 05 ежедневно и круглосуточно.

Жаловаться на некачественную уборку муниципальных территорий можно:

1. В МКУ «Центр управления городскими дорогами»» по телефону: 47-90-94 (с 6.30 до 16.00) или по телефону:8-960-721-49-49.круглосуточно