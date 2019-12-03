Во Владимире вызов Деда Мороза на 15 минут обойдется в 1700 рублей

Каждый малыш на Новый год хочет получить подарок из рук Деда Мороза. И многие родители уже в начале декабря задумываются о приглашении главного волшебника, ведь после 20-х чисел Дедушка дорожает!

В этом году новогодняя сказка с доставкой на дом до 26 декабря обойдется владимирцам в 1700 рублей, а с 27 декабря — 2000. Эту цену за 15 минут праздника выставила на сайте студия аниматоров города Владимира. 31 декабря Дед Мороз и Снегурочка еще подорожают: 15 минут с утра уже будут стоить 3000 рублей, а после обеда — 5000! Самая высокая цена — на целую новогоднюю ночь — 11 тысяч рублей!

Вариант подешевле — Дедушки из социальной сети «Вконтакте». Многие актеры создают группы, где предлагают свои услуги. 800 рублей вы отдадите за то, что Дед придет и положит под елку подарок. Ваш ребенок в это время украдкой может следить за волшебником, например, спрятавшись за занавеской. 15 минут Деда и Снегурочки будут стоить 1500 рублей, 31 декабря — 2000. 30 минут — 2 тысячи и 31 декабря - 3500.

- Яркая программа, красочные костюмы, всегда трезвый и приятный в общении Дедушка Мороз и очаровательная Снегурочка! - вот такое объявление мы нашли в группе социальной сети. Видимо, родители под конец декабря трезвость оценивают тоже.

За «небольшую веселую программу, включающую игру, загадки, хоровод» герои уже из другой группы «Вконтакте» до 26 декабря берут 1400, с 27 — 1800, а 31 — 2500. Дед Мороз повеселит ваших детей 20 минут.

И самый бюджетный вариант, кому просто важен человек в костюме, - сайт «Авито». Там можно заказать волшебников за 500 рублей. Мы сами не проверяли, как они волшебничают, но вы можете быть первыми.

- Поздравлю Вашего ребенка с Новым годом. В поздравление входит хоровод, веселая игра, вручение подарка. Общее время - не более 15 минут. Цена — 500 рублей. Приеду на ваш адрес в черте города бесплатно, за город обговаривается индивидуально, - вот такой комментарий на «Авито» под фотографией мужчины в красном костюме. Кстати, костюм не сильно отличается от нарядов, которые надевают аниматоры праздничных агентств.

Если и это вам не по душе и не по карману, тогда рядитесь сами! Костюм Деда Мороза на сайте объявлений можно найти и за 500 рублей, и за 1000, подороже — за 3500. Заплатите один раз, и будет вашему ребенку счастье каждый год!

КОНКРЕТНО

Чтобы ваш малыш не испугался волшебника, попросите заранее прислать фото костюма, бороды и шапки. Когда вы убедитесь в том, что борода не слишком длинная, а нос не слишком красный, - спросите, где можно посмотреть отзывы и рекомендации. Если этого нет — повод задуматься, ведь разрушить сказку у ребенка можно за считанные секунды. Спросите о программе и на какой возраст она рассчитана. Если игры не будут соответствовать возрасту, то ребенок сразу потеряет интерес, а значит — вы выкинете деньги на ветер.