В новом Ледовом комплексе «Владимир» детям не хватает льда

В спортивной школе хоккея с шайбой и фигурного катания на коньках №8 занимаются 400 детей. Родители начинающих спортсменов жалуются на то, что их детям не хватает льда. По словам пап и мам, маленькие хоккеисты выходят на лед одновременно двумя группами, деля площадку пополам.

- Вы представляете, две группы хоккеистов одновременно на одной льдине. Не разбежишься, - считает папа юного хоккеиста Дмитрий Курышев. - У нас был раньше «Полярис». Льда тоже не хватало. Построили Ледовый дворец - это супер, но вся масса детей: и фигурное катание, и хоккеисты - переместились сюда. Здесь одна льдина, а детей приходит все больше и больше.

Младшая группа синхронного фигурного катания ДЮСШ №8Фото: Елена Масленникова

В спортивной школе №8 в общей сложности занимаются 400 детей: хоккеисты, фигуристы-одиночники и фигуристы-синхронисты. По договору безвозмездного пользования для тренировок этой спортивной школе предоставляется 45 часов бесплатного льда в неделю в муниципальном ледовом комплексе "Владимир". Его построили специально для того,чтобы не платить высокую аренду за тренировочные занятия в«Полярисе». Раньше воспитанники 8 спортивной школы занимались именно там. Но кто же знал, что этого комплекса детям будет мало.

- Мы построили Ледовый комплекс «Владимир», но ведь его нужно содержать. А это немалые средства. Строительство еще одного комплекса будет стоит сотни миллионов. Городская казна такой бюджет одна не осилит, - рассказал официальный представитель мэрии Игорь Ефремов.

Недавно мамы воспитанниц младшей группы синхронного фигурного катания забеспокоились, что их команду из-за нехватки льда и вовсе закроют. Такие выводы они сделали, когда увидели перечень вопросов, которые хотят обсудить на очередном родительском собрании.

- Вопрос касался целесообразности сохранения группы синхронного катания, что нас и возмутило в первую очередь, - рассказала мама юной синхронистки Екатерина Груздева.

Из 400 юных воспитанников 8 спортивной школы синхронным фигурным катанием занимаются 24 человека. 12 из них ходят в старшую группу, 12 - в младшую. Родители синхронистов младшей группы не готовы лишить своих детей любимого дела, тем более что многие из них, перед тем как перейти в дисциплину синхронного фигурного катания, несколько лет занимались одиночным в этой же школе. Да, они согласны, что льда на всех не хватает, но распускать группу - не выход, по их мнению.

- Мой ребенок уже пять лет занимается фигурным катанием. Последние годы мы занимаемся синхронным фигурным катанием. Наш тренер предложил нам перейти в синхронное в силу причин, в одиночке мы не видели себя дальше. Ну как я скажу ребенку, что группы не будет, - говорит мама воспитанницы младшей группы синхронного фигурного катания Дарья Зайцева.

Директор школы заверил родителей, что группы синхронного фигурного катания никто распускать не собирается. И в мэрии это подтвердили.

- На сегодняшний день решено, что в следующем году будет одна группа по дисциплине синхронного катания. И там будет заниматься 20 человек. Сейчас 24 человека занимаются в двух группах. Так вот четверо, это дети, которые уже выросли. Они выпускаются из школы. Все двадцать человек, которые остаются, они в 2020 году будут заниматься и дальше, - рассказал Игорь Ефремов.

Что же касается проблемы с нехваткой льда, то этот вопрос намерен решить губернатор. На днях, в рамках своего рабочего визита в Юрьев-Польский район, он заявил, что во Владимире появится еще один спортивный ледовый комплекс.

- Я поставил себе целью - открытие большой спортивной арены во Владимире, спортивного Ледового комплекса на 3500 мест. И мы обязательно воплотим это в жизнь,- отметил Владимир Сипягин.

Сейчас областная администрация ищет во Владимире площадку для строительства нового ледового комплекса. Но придется подождать. Ориентировочно новое спортивное сооружение появится к 2023 году.