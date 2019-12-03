«Наши выпускники работают везде, даже в школе…»

Преобразованный в 1919-м году из дореволюционной женской учительской семинарии в институт народного образования, на своем веку ВУЗ претерпел все возможные структурные изменения – от техникума до гуманитарного университета. С 2011-го Педагогический институт входит в состав ВлГУ. Свое столетие легендарный Пед отметил в областной филармонии, а преподаватели и выпускники поделились воспоминаниями.

В зале – настоящий педагогический бум. Атмосфера пропитана знаниями и культурой настолько, что они, кажется, вот-вот станут осязаемыми. Такое количество педагогов одновременно вряд ли еще где-то увидишь. Тут и преподаватели ВУЗа, и выпускники, которые посвятили себя профессии и теперь работают в школах. Кандидат филологических наук, педагог и фотохудожник Наталья Гаврилова отдала кафедре русской и зарубежной филологии 32 года.

Кандидат филологических наук, педагог и фотохудожник Наталья Гаврилова отдала кафедре русской и зарубежной филологии 32 года.Фото: Екатерина Дронова

- Вся моя взрослая профессиональная жизнь прошла в стенах филфака, - рассказывает Наталья Константиновна. -Там абсолютно иные отношения, нежели те, которые царят во внешнем мире, особенно сейчас. Это надежное место, где сами стены защищают, согревают. Тут тебя любят. Даже если ругают или предъявляют претензии к твоей учебе – это потому что ты нужен. Менялись ли со временем студенты? Их суть – свет и талант – остались. Я даже иногда не понимала, как им удается сохранять это в современном мире. Хорошие учителя тоже будут всегда, хотя сейчас их, к сожалению, немного меньше. Я всегда говорю: «Где только наши не работают, даже в школе!»

Учиться «в положении»

За свою вековую историю Пед выпустил более 50 тысяч специалистов. Выпускница филфака Марина Чиркунова работает учителем русского языка и литературы в поселке Красный Октябрь ковровского района. ВУЗ она закончила в 2006-м. За 5 студенческих лет Марина успела не только успешно выучиться, но и стать мамой.

Выпускница филфака Марина ЧиркуноваФото: Екатерина Дронова

- Учиться при таком «положении», конечно, трудно, -вспоминает Марина. - Но я приняла решение не брать «академ». Оформила свободное посещение. На 3-4 курсах посещала университет один раз в неделю, старалась попасть на самые сложные предметы. Остальное сама дома готовила, помогали однокурсницы: делились лекциями, объясняли материал. Все контрольные сдавала вовремя, сессии - тоже успешно. Преподаватели относились с пониманием, но на экзамене спрашивали строго, как со всех. На 5 курсе оформила ребенка в садик и старалась ездить каждый день, но там начались болезни детские... Словом, Пед стал для меня важным жизненным этапом. Я пришла робкой, неуверенной в себе девочкой. Диплом получал уже совсем другой человек: твёрдый, решительный, общительный, абсолютно убеждённый в своём призвании быть учителем, коим я являюсь вот уже 13 лет и не жалею о своем выборе.

«Сатанинские игрища» на филфаке

Одногруппница Марины – студентка филологического факультета, а в дальнейшем аспирантка, старший преподаватель и кандидат наук Наталья Честнова осталась работать в стенах альма-матер. Преподавала на филфаке фольклор и русскую литературу 19-го века. Признается – никогда не воспринимала себя как студентку или преподавателя. Был просто филфак. А главный корпус существовал «где-то там, за пределами», куда время от времени надо было «тащиться» по бумажным делам.

- Все яркие воспоминания связаны с филфаком, - рассказывает Наталья. - Вот одно из них. На дворе не то 2009, не то 2010 год. Конец октября. Мы со студентами делаем Хэллоуин в холле корпуса филфака. Общими силами сооружаем декорации, рисуем паутину на зеркалах, на портреты известных выпускников Педа лепим бумажные маски-черепа. Студенты наряжены в зомби, мумий, фавнов, мертвых монашек. Я тоже расписана под зомби. В таком виде мы периодически выбегаем в соседний магазин. Люди нам улыбаются, приветливо машут руками. Через пару дней после Хэллоуина кто-то из хранителей «педовских» традиций написал жалобу на то, что мы затеяли сатанинские игрища на западный манер. Кстати, Хэллоуин мы праздновали с подобным размахом еще два раза. Потом что-то изменилось - и в Педе, и в России в целом.

Анастасия Аникина тоже филолог. Все 5 лет учебы она была еще и старостой группы с кучей организационных обязанностей. Это не помешало Анастасии окончить ВУЗ с красным дипломом. Сейчас она шутит, что конец 5-го курса и госэкзамены отбили все хорошие воспоминания. Впрочем, о студенческом театре охотно рассказывает до сих пор.

- На наши спектакли даже с других факультетов приходили, - говорит Анастасия. - Впрочем, один спектакль был позорный. "Свадьба" по Чехову. Мы репетировали долго... Но не слова и репризы, а кто что поесть принесёт. В итоге во время постановки мы все слова забыли. Сидели и ели перед зрителями. Я иногда пыталась спасти ситуацию и кричала из-за стола отрывок из Лермонтова: "А он, мятежный, просит бури!.." Был дикий позор.

А если серьезно…

Поздравить педагогов «со столетием» приехал губернатор Владимир Сипягин. По его словам, в 2020-м запустят программу «Земский учитель»: учителя, которые отправятся преподавать в сельских школах, получат по 1 миллиону рублей. К поздравлениям от первых лиц области присоединились профессора и духовенство.

- Институт выпускает духовно-нравственных людей, - говорит митрополит Владимирский и Суздальский Тихон. - Правительство обеспокоено духовно-нравственным состоянием общества и в «Стратегии национальной безопасности» сказано о приоритете духовного над материальным. Преподаватели знают, как воспитать яркую, талантливую многогранную личность, чтобы это был совестливый ответственный гражданин. Невозможно к каждому приставить полицейского и бухгалтера. Совесть должна контролировать всех нас. Тогда мы будем работать не только на себя, но и на благо общества. И пусть Россия никогда не оскудевает великими учителями, такими, как Антон Семенович Макаренко, который говорил, что образование дает статус, уверенность, а воспитание делает человека счастливым.

ДОСЛОВНО

Виктор Малыгин, последний ректор ВГПУФото: Екатерина Дронова

Виктор Малыгин, последний ректор ВГПУ - с 2007 года и до присоединения к ВлГУ:

- Я вспоминаю педагогов, доцентов, старших преподавателей, ассистентов, которые свою жизнь положили на то, чтобы педагогическое образование существовало и развивалось. Нет ни одной школы в области, где бы не работали умные, образованные выпускники пединститута. Наше будущее в их твердых руках.