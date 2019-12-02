От пробок Владимир спасет только Северный обход

После сдачи в эксплуатацию обновленной Пекинки 10 декабря дорожники должны были приступить к ремонту трассы в Юрьевце. Однако 27 ноября начальник ФКУ «Упрдор Москва Нижний Новгород» Алексей Борисов сообщил, что «взял паузу на полгода». То есть работы по капитальному ремонту в Юрьевце пока приостановлены до июня 2020 года.

Эту паузу ФКУ «Упрдор Москва Нижний Новгород» взял, чтобы детально проработать вопрос строительства Северного обхода Владимира. Обход должен начинаться в районе примыкания Южного объезда и уходить на север к объездной дороге на Суздаль и дальше в сторону Иваново.

- Если будет принято решение о строительстве Северного обхода, если выяснится, что это дешевле, то весь участок федеральной трассы - 75 километров - мы передадим правительству Владимирской области, - пообещал Алексей Борисов. - Я вот тремя руками «за» то, чтобы увести федеральную трассу от города Владимира. Я приложу все усилия, чтобы весь транзит ушел от Владимира на Суздаль.

В этом случае Пекинка станет просто городской улицей с нужным числом светофоров, левых поворотов и всего, что решит город. Капремонт дороги в Юрьевце отменят, точнее, решать, что там делать, будут уже власти города.

Проект Северного обхода, конечно, масштабный и дорогостоящий. Но, как рассказал на пресс-конференции директор департамента транспорта и дорожного строительства Алексей Косилов, есть очень серьезные аргументы «за».

- Те мероприятия, которые будут сейчас выполнены на трассе М-7 - это максимум на 5 лет, потом необходимая пропускная способность не будет обеспечена, - сказал Алексей Косилов. - Владимира Сипягина поддерживает в вопросе строительства Северного обхода губернатор Ивановской области. Если этот обход будет включен в комплексный план развития дорог в стране, то начнется разработка документации и проектирование.

Северный обход будет соединен с Южным и получит выезд на объездную Суздаля - всего 45 километров. Ивановская и Костромская область тоже заинтересованы в этом строительстве, так как получат наконец нормальную трассу до Москвы. Общими усилиями, возможно, что-то и получится сделать, тем более, что у владимирских властей есть сильный финансовый аргумент.

Самое интересное, что стоимость строительства Северного обхода и ремонта Пекинки в Юрьевце сопоставима. Первый проект оценивается в 14-15 миллиардов рублей, второй - от 13 до 20 миллиардов, в зависимости от сложности работы. Четкая информация - будет ли делаться Северный обход или ремонт в Юрьевце - появится через полгода.

А в Юрьевце тем временем на 2020 год запланирован капитальный ремонт подземного пешеходного перехода. Сдан он будет самое позднее в первом квартале 2021 года.