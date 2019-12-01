Владимирские больницы накапливают долги из-за нехватки врачей и пациентов

О том, что многие больницы в области имеют кредиторскую задолженность, рассказала на этой неделе директор регионального отделения фонда ОМС Ольга Ефимова. Отчитываясь по бюджету фонда на заседании Законодательного собрания, она сказала, что 13 больниц в общей сумме накопили уже около 130 миллионов рублей долгов!

Долги эти возникли перед разными организациями, обеспечивающими работу больниц. Кто-то предоставляет коммунальные услуги, кто-то занимается закупкой лекарств, кто-то организует питание, кто-то стирает белье. И всем им надо платить. По факту деньги на это в больницы поступают из фонда ОМС. Но вот только фонд не дедушка Мороз и просто так ничего не дает. Каждый рубль выплачивается больницам либо за какую-то оказанную медицинскую услугу, либо на зарплату врачам. И если их нет (хоть услуг, хоть врачей), то больница останется ни с чем.

Если посмотреть на список должников, то видно, что первые три места занимают ЦРБ из районов, граничащих с Московской областью. У Александровской районной больницы кредиторская задолженность составляет почти 39 миллионов рублей, у Петушинской — почти 23 миллиона рублей, а у Киржачской — 15,5 миллиона рублей.

- Кредиторская задолженность формируется из-за нескольких причин, - рассказала Ольга Ефимова. - Но главные причины — это организационные проблемы и дефекты финансового менеджмента со стороны руководства лечебных учреждений. Главрачи не выполняют финансовые задания. Причем медицинская помощь не только не оказывается, но еще и бывают какие-то приписки в оказании медицинской помощи.

Фраза «не выполняет финансовые задания» на самом деле означает, что в больницах не выполняют план по количеству оказанных медицинских услуг. Как объяснил бывший директор департамента здравоохранения Александр Кирюхин, каждое медицинское учреждение обязано выполнить госзадание на определенное количество медицинских услуг. Вот только пациентов еще надо «затащить» в больницу…

- Многие жители нашей области стали в последнее время предпочитать лечиться в других регионах, - сказал Александр Кирюхин. - Соотвественно, деньги из фонда ОМС уходят в другие регионы. А нашим больницах не достаются. Кроме того, из-за нехватки врачей многие больницы просто не могут физически выполнить те объемы, какие от них требуются.

А не хватает их как раз на границе с Подмосковьем. Если посмотреть сайт medicine33.com, где собираются все вакансии по больницам региона, то можно увидеть, что в Александровской ЦРБ не хватает 11 врачей (в том числе, узких специалистов), а в Петушинской ЦРБ — аж 82!

Отсюда вытекает третья причина. Ольга Ефимова, сказала что должники «перевыполненяют так называемую «дорожную карту» по заработной плате медицинских работников».

- Врачам платят больше положенного по тарифообразованию. И это при том, что в больницах не выполняют финансовые показатели своего задания по территориальной программе обязательного медицинского страхования, - сказала она.

А платить приходится, ведь иначе они убегут в ту же Московскую область. Впрочем, это не снимает ответственности с главрачей. Например, среди должников есть и роддом №2 города Владимира. У них кредиторская задолженность составляет более 12 миллионов рублей. Депутат ЗС Ирина Кирюхина, которая ранее возглавляла данный роддом, считает, что это связано с тем, что его теперь возглавляет «варяг». Впрочем, из 13 больниц «варяги» работают лишь в трех.