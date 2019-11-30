Владимир, Ковров и Суздаль остаются без мусорного оператора

Владимирская область разделена на три кластера или зоны, в каждой зоне должен быть свой региональный оператор, отвечающий за утилизацию коммунальных отходов. В первой и третьей зонах с операторами определились — это компании «Хартия» и «ЭКО-транс», а во вторую зону конкурс открыт до сих пор.

С 1 декабря два региональных оператора уже приступят к работе: компания первой зоны «Хартия» отвечает за Александровский, Киржачский, Кольчугинский, Петушинский, Собинский и Юрьев-Польский районы, а компания третьей зоны «ЭКО-транс» - за Гусь-Хрустальный, Муромский, Меленковский и Селивановский районы. Но как быть Владимиру, Коврову, Радужному, Вязниковскому, Гороховецкому, Камешковскому, Ковровскому, Судогодскому и Суздальскому районам? Вице-губернатор Александр Байер говорит, что переживать жителям, которые находятся во второй зоне, не стоит. Мусор во втором кластере будут вывозить, как и раньше. Районы второй зоны, по словам Байера, войдут в «мусорную реформу» в сроки, установленные законодательством, – до 1 января 2020 года.

Проблемы мусорной реформы обсудили в областной администрацииФото: Валерия ПРОНИНА

- Во Владимирской области должны заработать нормы 89-го федерального закона по сбору, транспортировке и утилизации твердых коммунальных отходов. Речь идет о кластере № 1 – «Запад» и кластере № 3 – «Юг», зону № 2 запустим позже. Пока региональный оператор не выбран, соглашение с ним не подписано. Поэтому вторая зона с 1 декабря не запускается. Но мусор из нее будет вывозиться, как и прежде, - заверил Байер.

По новым правилам все коммерческие организации должны подписать договоры с мусорными операторами и начать платить за вывоз. 400 заявок от юридических лиц уже получила компания «Хартия». А всего их должно быть несколько тысяч.

- Они должны сами обратиться к нам с заявкой о заключении договоров. Мы не исключаем, что возникнут горы мусора на объектах юридических лиц. Им придется понять, как работает региональный оператор, и заключить с нами договор. Для того, чтобы пришли к нам все, потребуется несколько недель, - говорит директор владимирского филиала ООО «Хартия» Владимир Доровских.

Раньше коммерческие фирмы, располодеженные в жилом секторе, не платили за вывоз отходов. Это делали только жители. Теперь нужно платить всем. Вот самый сложный вопрос, который будет стоять перед регоператором, – платежная культура и платежная дисциплина.

Два оператора заявили о полной готовности начать работу с 1 декабря. Так,

сотрудники «Хартии» купили 2,5 тысячи новых контейнеров, а «Эко-Транса» частично закупили свои баки и по соглашениям заимствовали у прежних мусоровывозящих компаний.

С 1 декабря в регионе запустят «горячие линии». На звонки жителей ответят специалисты департаментов природопользования, жилищно-коммунального хозяйства и цен и тарифов. А вот когда новая система утилизации мусора будет отлажена, вопросы можно адресовать уже региональным операторам.

КОНКТЕРНО

Предельный тариф на услугу регионального оператора ООО «Хартия», действующего в зоне № 1, утвержден в размере 402,05 руб. за 1 м. куб. (без учета НДС) и 482,46 руб. за 1 м. куб. (с НДС) на период с 1 по 31 декабря 2019 года. У ООО «Эко-транс» размер тарифа - 563,85 рубля за 1 кубометр (НДС не облагается).

Жители же будут платить за вывоз мусора по другим расценкам. Теперь оплату сформируют на человека, а не на квадратный метр. Новые квитанции направят уже после 20 декабря. В первом кластере тариф на одного человека в городском многоквартирном доме составляет 98,10 руб. Житель частного дома будет платить 102 рубля. В сельских поселениях 95,69 руб. - многоквартирный дом и 89.66 руб. - частный. В третьей зоне жителю многоквартирного дома придется отдать почти 115 рублей, а частного — 120 рублей.

Во Владимире тариф пока не меняет