Афиша на выходные: чем заняться во Владимире?

Посмотреть на Владимир глазами туриста, освоить интуитивное рисование или узнать, как бороться с ленью – в этот уикенд каждый найдет себе занятие по душе.

Потенциал раскрывается

В парке «Дружба» предлагают научиться правополушарному или интуитивному рисованию. Обещают, что освоившие эту технику смогут не только создавать удивительной красоты картины, но и смогут решить явные и скрытые проблемы, научатся смотреть на проблемы под другим углом и раскроют изобретательный потенциал. После мастер-класса, который состоится 30 ноября, в субботу, в 12:00, каждый сможет переключиться в режим творческой активности.

Цена вопроса: 300 рублей. За эту цену обещают не только бесценные знания и все необходимые материалы, но и горячий чай.

Лень уходит

Детский музейный центр в «Палатах» приглашает детей на кукольное представление по мотивам японской сказки «Кувшинный человечек». Если в русских сказках лень лежит на печи, а в Японии она прячется в …кувшине. Как ее победить, можно узнать на коротком субботнем представлении 30 ноября в 11:00, 13:00 и 15:00.

Цена вопроса: от 50 рублей, детям до 16 лет вход свободный.

Страшная сказка ждет

В субботу, 30 ноября, в 15:00 в читальном зале Областной библиотеке для детей и молодежи на проспекте Строителей 23 вас ждет «Басаврюк» - музыкально-литературный коллаж по повести «Вечер накануне Ивана Купала» Николая Васильевича Гоголя. По звуки скрипки оживут герои произведения, и история зазвучит по-новому. А после представления зрителям предлагают поделиться впечатлениями и обсудить сказочную повесть.

Вход свободный.

Волынка плачет и зовет

Московский оркестр волынщиков City Pipes приглашает отправиться в музыкальное путешествие и послушать музыкальные «Легенды Шотландии и Ирландии», где раскроются возможности шотландской волынки – инструмента самобытного, обладающего потрясающей мощью и неповторимой притягательной силой. Зрителей Владимирской областной филармонии 30 ноября в 18:00 ждет самый смелый эксперимент – настоящий рок, классика и джаз в исполнении волынок и органа. Старинные инструменты, как по волшебству, превратятся в электрогитары и наполнят зал звучанием мировых хитов.

Цена билета: от 600 рублей

Знакомый город в необычном ракурсе

Команда волонтеров проекта «Культурный патруль» вновь собирает всех на экскурсию «Владимир по линеечке». Горожанам предлагают окунуться в настоящую красоту, ведь тема воскресной экскурсии – модерн во Владимире. Мастера стиля модерн стремились сочетать художественные и утилитарные функции создаваемых произведений, вовлекать в сферу прекрасного все сферы деятельности человека, преображать жизнь с помощью искусства. Добрался ли модерн и до провинциального Владимира? Об этом вы можете узнать в воскресенье, 1 декабря. Желающих присоединиться к экскурсии ждут в 13:00 на остановке «Улица Спасская» напротив ТЦ «Галерея».

Вход свободный, главное условие – одеться по погоде.