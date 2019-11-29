Новая схема движения по трассе М-7 в черте Владимира утверждена окончательно и бесповоротно

В среду, 27 ноября, во Владимире был «день Пекинки». В город приехало руководство ФКУ «Упрдор Москва Нижний Новгород», чтобы с участием властей Владимира и области, а также ГИБДД на комиссии по безопасности дорожного движения утвердить окончательную транспортную схему Пекинки.

Горожане заседаютФото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Напомним, в середине ноября все вдруг узнали, что левые повороты из Владимира на трассу закрываются. Дорога из городской улицы с общественным транспортом фактически превращалась в транзитную скоростную трассу (которой она по статусу и является - относится к категории 1Б). То, что исторически для Владимира это одна из основных городских транспортных артерий, ФКУ «Упрдор Москва Нижний Новгород» в своей схеме не учло.

Владимирские водители заволновались, подключились городские власти и Заксобрание. Власти области как-то изначально смирились с тем, что повлиять на федеральных дорожников невозможно. Однако опыт последних дней показал, что это не так.

27 ноября после заседания комиссии сити-менеджер Андрей Шохин вместе с начальником ФКУ «Упрдор Москва Нижний Новгород» Алексеем Борисовым, как они потом говорили, «прошли каждый метр дороги». И вечером на открытом заседании Общественной палаты представили окончательную и «бесповоротную» схему движения.

Семь светофорных поворотов и одна двухуровневая развязка

Одиночный пикет перед слушаниямиФото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Открытое заседание Общественной палаты прошло в городском Дворце культуры. Пускали всех желающих, и всем жителям без ограничений давали слово (что, как выяснилось, не так уж хорошо). Ждали Андрея Шохина и Алексея Борисова, и они пришли! Под огромной схемой новой Пекинки на экране они рассказали по пунктам, как теперь будем ездить.

- Есть параметры дороги первой технической категории (к которой относится Пекинка - авт.), и по ним пересечений и примыканий на одном уровне не должно быть, - объяснил попытку ликвидации левых поворотов Алексей Борисов. - Включая и пешеходные пути, переходы должны быть подземные или надземные.

Тем не менее, ФКУ «Упрдор Москва Нижний Новгород» частично уступил требованиям горожан - будут сохранены самые проблемные выезды, из Веризино, поселка РТС и около «Тандема».

Итак, какие перекрестки со светофорами точно остаются.

1. Бульвар художника Иванова.

2. Поворот на РТС.

3. Улица Горького.

4. Поворот на Веризино.

5. Заезд к «Самохвалу» и «Тандему».

6. Перекресток на улице Безыменского.

7. Перекресток на Суздальском проспекте.

Однако последние два поворота - не навсегда. В 2020 году там будут сделаны «отгонные повороты» - разворотные петли примерно как сейчас в Лакинске. После этого светофоры на Безыменского и Суздальском проспекте будут убраны.

В ближайшую неделю все светофоры на всех перекрестках будут отрегулированы так, что левые повороты станут возможны только «под стрелку». Не надо будет просачиваться сквозь встречный поток, все потоки будут разведены. А до апреля месяца все светофорные комплексы будут модернизированы - будут установлены П-образные опоры, выставлены новые светофоры и отрегулированы фазы «налево», «направо», «прямо».

И самое интересное - оказывается, от идеи сделать двухуровневую развязку около «Ленты» не отказались. Ее предусматривал проект 2015 года, но при ремонте Пекинки никакой развязки там так и не сделали, но ее строительство стоит в комплексном плане. Если Северный обход Владимира строить не будут, то развязка на выезде на Москву появится, и это уберет пробки на примыкании проспекта Ленина к Московскому шоссе.

Кто будет ломать лифты - сядет на полгода

До конца года на Пекинке поставят еще шесть модульных пешеходных переходов, всего их станет девять. Из них восемь будут иметь подъемники для маломобильных групп населения. К 1 апреля будущего года они заработают. Если народ все не разнесет.

- Мы только поставили эти лифты, и у нас то моторы поворовали, то еще что-то, - пожаловался Алексей Борисов. - Сейчас мы поставили там камеры и проговорили взаимодействие с полицией. Посмотрите, что с переходом у Семязино, во что его превратили. Это вандализм! Я при всех предупреждаю - поймаем тех, кто этим занимается, отдадим в правоохранительные органы, и их будут судить. Там предусмотрено до 6 месяцев лишения свободы.

В основном те, кто портит переходы и лифты, ворует детали - это подростки от 13 до 22 лет. Это будет пресекаться. Для этого на каждом переходе будет стоять по 6 камер, радиус охвата от 150 до 200 метров, вся информация будет храниться в облаке месяц. Так что все вандалы и варвары будут пойманы и наказаны.

Что ждет городские дороги

На заседании рассказали и о планах модернизации городских дорог Владимира. Основных проектов три.

1. Расширение бульвара художника Иванова. Сейчас там 2 полосы, и из-за того, что дорога стала единственным выездом на Пекинку на весь микрорайон, пробки там стоят до проспекта Строителей.

Дорогу планируют расширить. В 2020 году будет разработан проект, в 2021 году улица будет включена в план модернизации. Сами работы начнутся не раньше чем через 3 года - в этом году дорога была отремонтирована про федеральному проекту, и до конца гарантийного срока трогать ее нельзя.

Есть мысль при реконструкции спрямить дорогу - сейчас при выезде на Пекинку она обходит по кривой заброшенный стадион. Если провести ее прямо, это сэкономит водителям время и бензин. Расширят и улицу Толмачевская.

2. Дорога-дублер Пекинки от «Тандема» до улицы Гастелло. Там фактически уже есть дорога - улица Октябрьская. В планах на 2020 - 2021 годы сделать ее четырехполосной полноценной дорогой, которая позволит через «Тандем» поворачивать с Пекинки на улицу Гастелло в промзону. Есть также идея сделать дорогу от Ивановских мануфактур до «Тандема».

3. Перемычка между улицей Сперанского и улицей Чапаева. Это долгожданная дорога, которая должна стать дублером Верхней Дубровы, будет построена в ближайшие два года - об этом однозначно заявил Андрей Шохин.

ГЛАС НАРОДА

«А без Пекинки было лучше!»

Иногда выступления жителей были странными.Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Когда собрание перевалило за 2 часа, ведущий - председатель Общественной палаты Федор Лавров - стал взывать к регламенту. На что Алексей Борисов и АндрейШохин сказали, что никакого регламента не надо, они будут слушать народ, сколько потребуется.

Для этого им понадобилось заслуживающее уважения терпение. Часть выступлений из зала была, мягко скажем, своеобразной. Люди жаловались на протекающие навесы на остановках, разбитые тротуары, лужи, из которых машины обрызгивают грязью. При всей важности проблем - непонятно, при чем тут левые повороты.

Один активист 10 минут эмоционально вспоминал 50-е годы, когда он строил свой дом, а никакой Пекинки не было, и требовал дорогу убрать, «а то мой дом трескается». Чего хотел реально - никто не понял.

Были и конструктивные предложения - в основном насчет размещения надземных переходов, особенно в районе РТС. Их пообещали учесть.

ЦИФРА

Поток движения по Пекинке в черте Владимира - 50 тысяч автомобилей в сутки.