Бюджет Владимира на следующие три года будет дефицитным

Наступила «горячая» пора утверждения главного финансового документа на 2020 год, а также готовятся прогнозы на 2021 и 2022. Пока они неутешительные: денег в бюджете по-прежнему не хватает, и доход будет и дальше снижаться.

В следующем году доходы городской казны составят 8 миллиардов 12,6 миллионов рублей, а расходы – более 8 миллиардов 298 миллионов. Дефицит бюджета составит почти 200 миллионов. В 2021 году ситуация менее радужная: прогнозируемый доход снизится до 7 миллиардов 944 миллионов. Правда, расходы тоже немного уменьшатся – до 8 миллиардов 224 миллионов, а дефицит бюджета, наоборот, подрастет до 280 миллионов рублей. На 2022 год ситуация еще ухудшится: доходы городского бюджета составят 7 миллиардов 220 миллионов, расходы – 7,5 миллиардов, дефицит бюджета составит почти триста миллионов.

- Снижение доходной части бюджета в последующие годы обусловлено, прежде всего, отменой с 2021 года взимания единого налога на вмененный доход, который сейчас входит в тройку самых важных в структуре налоговых доходов городского бюджета и составляет 10 процентов от общего объема налоговых доходов. Кроме того, меняется система зачисления штрафов в бюджет – это будет зависеть от того, какая структура их будет налагать. В связи с этим финансовые потери увеличатся, - объяснила начальник финансового управления администрации города Владимира Вера Трусова.

Но несмотря на все сложности, чиновники смотрят в будущее с оптимизмом. Во-первых, теперь в городской бюджет будут поступать половина доходов от транспортного налога с владельцев автомобилей, а во-вторых, - полностью доход от платы за негативное воздействие на окружающую среду. Также по прогнозам ожидается перевыполнение по налоговым и неналоговым доходам за первые десять месяцев этого года на 134 с половиной миллионов рублей. Еще в этом году городу удалось сэкономить 22 миллиона. Эти деньги позволят сократить дефицит бюджета на 2020 год до 116,1 миллиона рублей.

- Кроме того, сейчас не учтены безвозмездные межбюджетные поступления из вышестоящих бюджетов, которые наверняка пополнят доходную часть городского бюджета, но их объемы на следующие несколько лет сегодня точно указать невозможно, - отметила Вера Трусова.