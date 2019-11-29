Дорога на Диктора Левитана после ремонта превратилась в очаг аварийности

Как во Владимире реализуется нацпроект «Безопасные и качественные дороги», общественники продемонстрировали журналистам на примере улицы Диктора Левитана. Они считают, что стало хуже, чем было.

На улице Диктора Левитана автобус высаживает пассажиров прямо перед пешеходным переходом у школыФото: Елена Масленникова

При повороте на улицу Разина на пешеходном переходе исчезла зебра. Теперь только по знакам понятно, что там можно пересекать проезжую часть. Чуть ниже по дороге - разметка исчезла совсем. Приближаясь к 43 школе, журналисты увидели, как автобус прямо перед пешеходным переходом высаживал пассажиров «на травку». Общественный транспорт там останавливается, потому что есть остановка, но она не оборудована. И незнающий человек только по знаку сможет догадаться, что именно здесь можно сесть в автобус.

- Вы посмотрите, автобус останавливается чуть ли не на пешеходном переходе, а тут школьники ходят. И это после ремонта за федеральные деньги в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Какая тут безопасность? Да тут еще один очаг аварийности теперь образовался, - отметил Алексей Смирнов, председатель правления МРООП «Народный контроль».- А фонари? Вы обратите внимание, они смотрят в разные стороны. Мы приобрели недавно люксметр - это прибор для измерения освещенности. Так уровень освещения здесь не соответствует требованиям. В этом месте не то что пешеходов, перехода не видно.

Дальше стало еще страшнее. У авиамеханического колледжа студенты трусцой массово перебегали проезжую часть. Пешеходного перехода там вообще нет.

- Мы не раз обращались к властям и говорили об этом. Студенты вынуждены нарушать правила дорожного движения. Как им переходить дорогу, если переходов нет, - говорит Алексей Смирнов.

Плюсом ко всему этому безобразию - припаркованные на газоне автомобили и отсутствие в некоторых местах обочины. Кстати, разметка так и не появилась.

- У национального проекта есть паспорт, где четко говорится, что должно быть. Там первым пунктом - безопасность, вторым - что на всех пешеходных переходах покрытие должно быть из современных материалов - пластика, например, как это сделано на улицах Безыменского или Суздальском проспекте. Я так понимаю, что для Владимира новые технологии, это хорошо забытое старое. Т.е. краской мясляной покрасили и все.

На ремонт дороги на улице Диктора Левитана в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» потратили около 20 миллионов рублей. Только вот качественнее и безопаснее эта дороге точно не стала.

На ул. Диктора Левитана с одной стороны обочина есть, с другой- нетФото: Елена Масленникова

- Мы встречались с Андреем Шохиным и передали ему нашу «зеленую папку» с замечаниями и предложениями. Он тогда в присутствии всех своих подчиненных сказал, чтобы они отнеслись внимательно к работе по этим объектам, но получилось, что сегодня очень многое до сих пор не выполнено, - поделился своим мнением Сергей Федяев, председатель владимирского отделения МРООП «Народный контроль»

Общественников больше всего возмущает, что водителей и пешеходов штрафуют, когда они нарушают ПДД, а чиновники, отвечающие за состояние дорог, за ненадлежащее исполнение своих обязанностей ответственности не несут. А зачем нужна зебра? Да не нужна она, знаки же есть. А этого достаточно, чтобы появился повод штрафовать.

- Если говорить о дорожной разметке, то ее мы должны наблюдать независимо от времени года. Причем, если пешеходный переход стерся, разметку на нем должны обновить в течение 3 суток. Это касается зебры. А так до 30 дней. И если износ этой разметки более 25 процентов, она должна быть обновлена, - рассказал Сергей Федяев.

На ул.Диктора Левитана дорожные знаки есть, а разметки почти не видноФото: Елена Масленникова

Общественники решили найти управу на нерадивых чиновников. За халатное отношение к своим обязанностям и некачественную работу им теперь тоже придется отвечать.

- Мы поняли, что обязать платить штрафы можно и власть. И решили, что пора это применить на практике. Начали с дороги на улице Безыменского - к ней много вопросов. Мы вместе с ГИБДД туда выехали и сотрудники Госавтоинспекции составили предписание администрации. Чиновники боятся этих предписаний, потому что за неустранение недочетов в определенные сроки им придется заплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.

На прошлой неделе представители «Народного контроля» побывали в Муроме и Меленках и проверили, как там реализуется нацпроект по ремонту дорог. И судя по результатам, чиновников на местах ждет серьезная работа. Во Владимире общественники намерены проверить освещенность улиц.