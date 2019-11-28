На Пекинке появится семь светофорных поворотов и одна двухуровневая развязка

На заседание общественной палаты, которое прошло в городском Дворце культуры 27 ноября, пускали всех желающих. Ждали Андрея Шохина и Алексея Борисова, и они пришли! Под огромной схемой новой Пекинки на экране они рассказали по пунктам, как теперь будем ездить.

- Есть параметры дороги первой технической категории (к которой относится Пекинка - авт.), и по ним пересечений и примыканий на одном уровне не должно быть, - объяснил попытку ликвидации левых поворотов Алексей Борисов. - Включая и пешеходные пути, переходы должны быть подземные или надземные.

Тем не менее, ФКУ «Упрдор Москва Нижний Новгород» частично уступил требованиям горожан - будут сохранены самые проблемные выезды, из Веризино, поселка РТС и около «Тандема».

Итак, какие перекрестки со светофорами точно остаются.

1. Бульвар художника Иванова. Для левого поворота со стороны Нижнего Новгорода сделают отдельную полосу, заасфальтировав обочину, которая выводит на улицу Толмачева, и там уже можно будет ехать прямо и пересекать Пекинку. Это фактически дополнение уже существующего «дорожного отростка», которым все пользуются.

В 2020 году вдоль Пекинке в этом районе появятся шумозащитные экраны.

2. Поворот на РТС. Схема движения остается, как была. Там тоже появится надземный переход.

3. Улица Горького. Там поставят надземный переход, чтобы светофор не учитывал пешеходов, а работал только для автомобилей.

4. Поворот на Веризино. После НИКТИД будет сделан отгон вправо, с которого уже можно будет поворачивать в Веризино под светофор. А все остановки транспорта будут перенесены с Пекинки глубже в сам микрорайон.

5. Заезд к «Самохвалу» и «Тандему» по улице Октябрьская. Все остается как есть.

6. Перекресток на улице Безыменского. Пока все остается как было, в ближайшее время там поставят надземный переход.

7. Перекресток на Суздальском проспекте.

Однако последние два поворота - не навсегда, а максимум на год. С апреля по сентябрь 2020 года там будут сделаны «отгонные повороты» - разворотные петли примерно как сейчас в Лакинске. То есть при выезде на Пекинку все поворачивают направо, проезжают какое-то расстояние и в специально отведенном для этого месте разворачиваются. После этого светофоры на Безыменского и Суздальском проспекте будут убраны.

В ближайшую неделю все светофоры на всех перекрестках будут отрегулированы так, что левые повороты станут возможны только «под стрелку». Не надо будет просачиваться сквозь встречный поток, все потоки будут разведены. А до апреля месяца все светофорные комплексы будут модернизированы - будут установлены П-образные опоры, выставлены новые светофоры и отрегулированы фазы «налево», «направо», «прямо».

И самое интересное - оказывается, от идеи сделать двухуровневую развязку около «Ленты» не отказались. Ее предусматривал проект 2015 года, но при ремонте Пекинки никакой развязки там так и не сделали, но ее строительство стоит в комплексном плане. Если Северный обход Владимира строить не будут, то развязка на выезде на Москву появится, и это уберет пробки на примыкании проспекта Ленина к Московскому шоссе.