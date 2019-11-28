2019-11-27T20:26:14+03:00
Общество

В очередной владимирской школе выявлены новые случаи внебольничной пневмонии

Но в классах карантин пока не введен
Елена Масленникова
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..Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Новые случаи заболевания вирусной пневмонией выявлены в 39 школе. Вчера, 26 ноября, родителям сообщили, что в учебном заведении отменяются занятия в бассейне и все массовые мероприятия.

- Мы хотели в конце этой недели собрать детей на чаепитие. Осень заканчивается, пора поздравлять деток, которые отметили свои Дни рождения за последние три месяца, но руководство школы нам сообщило, что до 2 декабря все массовые мероприятия отменяются, - рассказала одна из мамочек.

Во владимирском управлении Роспотребнадзора сообщили, что в 39-й школе в ноябре зафиксированы два случая внебольничной пневмонии. Последний – в начале этой недели.

- В 39-й школе и в октябре было несколько детишек, которым поставили внебольничную пневмонию. И вот в ноябре новые случаи. Дабы не распространялась инфекция, мы направили предписание директору школы, чтобы там закрыли бассейн, ограничили массовые мероприятия и усилили режим дезинфекции, - рассказала главный специалист-эксперт отдела эпиднадзора Юлия Большакова.

Вирусную пневмонию выявили у двух школьников в разных классах, но карантин не ввели ни в одном, ни в другом. По санитарным нормам, руководство школы обязано распустить детей, если в классе заболело как минимум двое учеников.

- На какой срок закрывать классы, руководство школы решает самостоятельно. Можно на неделю, а можно и на три, - объяснила Юлия Большакова.

Кроме 39-й школы новых случаев заболевания пневмонией в других учебных заведениях Владимира пока не зарегистрировано. Карантин в 42-й школе, где воспаление легких выявили у девяти детей, сняли в начале этой недели. Что же касается заболеваемости ОРВИ, то в областном центре эпидпогород не превышен. И только в одной школе - №40, один класс закрыт на карантин.

По области ситуация несколько иная. Заболеваемость ОРВИ среди детей значительно выше, чем в областной столице. На домашнее обучение отправлены ученики отдельных классов в школах Мурома, Коврова и Кольчугино.

- У нас на карантин по ОРВИ закрыты три класса в трех ковровских школах, один класс в муромской школе и один класс в кольчугинской школе. На карантин по внебольничной пневмонии закрыты по одному классу в школах Суздальского и Собинского района, - рассказала Юлия Большакова.

Во владимирском управлении Роспотребнадзора констатировали, что в этом году отмечается рост заболеваемости внебольничной пневмонией на 14 процентов, по сравнению с годом предыдущим. В надзорном ведомстве это связывают с нежеланием родителей прививать своих детей от гриппа и отрицательным отношением к антибиотикам.

- У нас же как - становится ребенку легче, родители прекращают лечение. А потом удивляются, почему ему вдруг снова стало хуже. А помимо вирусной инфекции, потом еще антибактериальная присоединяется, - рассказала пресс-секретарь владимирского Роспотребнадзора Марина Колтунова.

Прививать детей от гриппа поздно. Зато вакцинироваться от пневмококковой инфекции можно круглогодично. Так можно защитить своих детей от пневмонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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