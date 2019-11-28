2019-11-27T17:39:59+03:00
Общество

Владимир может лишиться единственной вечерней школы

На горсовете депутаты горячо обсуждали школьные вопросы
Ирина Мальцева
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Каждый год в единственной в городе вечерней школе аттестаты получают несколько десятков выпускников. Фото с официального сайта школы.Каждый год в единственной в городе вечерней школе аттестаты получают несколько десятков выпускников. Фото с официального сайта школы.
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Единственная в городе «Открытая (сменная) общеобразовательная школа №8», некогда бывшая школой рабочей молодежи, может прекратить свое существование в следующем году. Причина простая – область предложила сменить статус школы, признав ее просто общеобразовательной заочной, и снизить из-за этого финансирование на одного ученика в десять раз: с 35 тысяч рублей до трех с половиной. Из-за этого в новом году школе не хватит десяти с лишним миллионов, необходимых для нормальной работы, а ее бюджет закончится еще в феврале. Фактически школа больше не сможет проводить занятия для своих учеников в удобное для них время утром и вечером и фактически вообще рискует закрыться.

- Нельзя допустить, чтобы из-за непродуманного решения владимирцы лишились востребованного общеобразовательного учреждения, - заявил Дмитрий Кушпита, депутат горсовета и директор средней школы №40.

Единственная вечерняя школа Владимира действительно востребована: в этом учебном году здесь учатся 398 человек, каждый год 70-80 ее выпускников успешно сдают ЕГЭ и получают аттестаты, а 40-50 – ОГЭ. В школу принимают всех желающих от 15 лет и старше, а самой взрослой выпускницей, сдавшей экзамены после 11 класса, стала 42-летняя горожанка. Кстати, в области на сегодняшний день осталось всего две таких школы и если финансы урежут, исправить ошибки молодости и все же получить среднее образование владимирцам будет негде. Для многих это может стать серьезной проблемой, ведь без оконченного среднего образования нельзя работать даже младшей медсестрой, считай – нянечкой, или получить шестой разряд рабочему.

Но снижение финансирования угрожает не только вечерним школам: школы-интернаты, где дети проводят круглые сутки, в новом проекте департамента образования предлагают финансировать также, как и общеобразовательные школы, где дети учатся до обеда. Впрочем, в управлении образования работают над этой проблемой.

- Сейчас ведутся переговоры о сохранении прежнего финансирования, вероятно, нам удастся решить этот вопрос, - отметила и.о. начальника управления Елена Маркова.

Еще одна проблема, которая взволновала депутатов – физическая охрана школ.

- От нас требуют осуществлять охрану школ с помощью ЧОПов, но финансирования на это не предусмотрено. Это проблема всей области. Своими силами мы этот вопрос не решим, его нужно поднимать на региональном уровне, - считает Дмитрий Кушпита. – Нужно начать переговоры с нашими коллегами из Законодательного собрания Владимирской области, чтобы решить вопросы с финансированием на следующий год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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