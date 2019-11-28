Владимирские депутаты выступили против снюсов

Еще недавно главным грехом старшеклассников считалось тайное курение за школой и глоток пива на каникулах. Но сегодня традиционные сигареты и алкоголь ушли в прошлое. Вейпы тоже устарели, на смену им пришло развлечение нового поколения – снюсы.

Как рассказал директор владимирской школы №40 Дмитрий Кушпита, это табачное изделие, которое нужно рассасывать и жевать, появилось совсем недавно и набирает популярность среди подростков. Ему уже не раз звонили коллеги и родители, дети которых попробовали эту заразу. Официально снюсы, содержащие никотин, наркотиками не считаются, но педагоги уверены: это только пока. Что именно входит в состав этих смесей сказать трудно. И хотя во Владимире пока обошлось без несчастных случаев, в стране уже были прецеденты, когда дети травились опасной новинкой.

– Общеобразовательные школы остались один на один с этой проблемой, мы не успеваем закрашивать на школьных заборах надписи с адресами сайтов, где можно купить запрещенные вещества, - поделился проблемами Дмитрий Кушпита.

Депутаты горсовета поддержали коллегу и решили выйти на борьбу не только с алкобарами, но и со снюсами. Для этого решено провести заседание президиума горсовета вместе с представителями полиции, прокуратуры и других заинтересованных лиц. Парламентарии надеются, что вместе им удастся придумать, как защитить школьников.