Владимирские таксисты «Яндекса» присоединились к всероссийской забастовке

Трехдневная забастовка началась с понедельника, 25 ноября. Вместо того, чтобы выходить на линии, каждое утро с 7 до 10 владимирские таксисты собираются на парковке у «Глобуса». В первый день забастовки приехали машин 10, во вторник уже больше - около 20.

- Мы хотим адекватные тарифы перевозки пассажиров и человеческие условия работы, - рассказал Александр.- Нам приходится работать до 12-16 часов с перерывом лишь на час. Это нормально? Нет. А одна поездка может стоить от 40 рублей. Тарифы нужно повышать.

Другие таксисты «Яндекса», которые в эти дни выходили на линии и в митинге не участвовали, рассказали свою версию происходящего.

- Я вам точно могу сказать, что не все таксисты «Яндекса» даже знали, что будет забастовка. Кто-то не видит в этом смысла. А кто-то предпочел потратить это время на сон, - рассказал водитель Сергей из «Яндекса».

По рассказам Сергея, таксисты «Яндекса» работают по трем схемам. Первая — за зарплату. Водители получают фиксированную сумму каждый день — 2500 рублей в день. Им предоставляется автомобиль и бензин. Но они должны сделать определенное количество заказов в день.

- У них рабочий день 12 часов. Всего час на перерыв. Если остановишься на минутку в туалет, тебе сразу звонить будут — где ты. А еще там могут отправить и в Москву, и Нижний. И водитель не имеет права отказаться, - поделился Сергей. - Но я знаю, что эти таксисты стараются работать до 16 часов в день. Тогда их заработок может достигать до 4500 рублей в день. Даже если в месяце четыре выходных, посчитайте. Они в месяц зарабатывают около 65 тысяч рублей. Это если минималку брать.

Сам Сергей выбрал другую схему работы. Он ездит на своей машине, сам заправляется. Может выйти на линию в любое время суток и отработать по времени, сколько захочет.

- Я выхожу на три часа утром и с 17 до 21. Мне так удобно. Я могу отказаться от любого заказа и меня за это не накажут. Единственное, что я должен — сделать определенное количество заказов. Конечно поменьше выходит в день: от полутора до двух тысяч в среднем. Но я доволен. Зато я сам по себе, - говорит Сергей.

В самом сложном положении находятся те водители «Яндекса», которые работают по третьей схеме — на арендованных автомобилях. Им приходится каждый день платить аренду около полутора тысяч рублей и заправляться.

- Вот и считайте, около трех тысяч им нужно заработать, чтобы отдать аренду и залить бензин, а зарабатывать-то нужно. Поэтому они и пашут от заката до рассвета. Но нужно понимать, что поездки бывают и по 70 рублей и по сотне. Вы посчитайте, сколько заказов надо сделать, чтобы собрать только на аренду и бензин? Я могу сказать, что 40 заказов на буднях сложно сделать, в выходные — реально. Вот поэтому они и бастуют и просят поднять тариф, - считает Сергей.

Между тем, каждодневный простой таксистов по три часа у «Глобуса» горожане уже ощутили в полной мере. С утра машину в «Яндекс-такси» не дождешься, а если она приедет, то придется раскошелиться.

- Я когда вышел на линию в понедельник, в первый день забастовки, обалдел. От «Буревестника» до Доброго обычно рублей 200 стоимость поездки, а тут — 370! У нас же чем больше спрос, тем выше тариф, а машин на линии мало было, - признался Сергей.

Добьются ли таксисты повышения тарифов? Возможно, рублей на 10 и поднимут, предположил Сергей, но крайними-то снова будут горожане. Дыры в их карманах станут еще больше. Кстати сказать, зарплата бастующих таксистов в 65 тысяч в месяц - это скорее предел мечтаний для большинства владимирцев, которые тоже пашут каждый на своем рабочем месте, но получают раза в два, а то и в три меньше.