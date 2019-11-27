Тяжелобольного малыша из Гусь-Хрустального увезли лечиться в Москву

Шестилетней Марии и трехлетнему Захару Пучковым в 2017 году поставили редкий диагноз — нейрональный цероидный липофусциноз. Генетическое заболевание проявляет себя не сразу: дети растут здоровыми, учатся ходить и говорить, а потом теряют все навыки. Девочка уже полностью прикована к постели, а Захар, несмотря на первый приступ, который случился в сентябре, продолжает ходить в детский сад и общаться со сверстниками. Но если мальчика не начать лечить — болезнь будет прогрессировать, и процесс окажется необратим.

Чтобы липофусциноз не развивался, московские врачи выписали Захару дорогой препарат «Церлипоназа альфа». Лекарство, которое не зарегистрировано в России, но необходимо для мальчика, стоит около 50 миллионов рублей в год. Родители через суд добились, чтобы департамент здравоохранения Владимирской области закупил препарат. Суд встал на сторону Пучковых еще в августе 2019 года. Но департамент не согласился с таким решением и подал апелляцию с требованием отменить его. Но и в этот раз облздрав проиграл. Пока шли судебные разбирательства, Министерство здравоохранения разрешило ввести лекарство на территорию РФ, а значит, департамент должен был по решению суда немедленно закупить препарат. Но денег в бюджете области и специалистов, которые бы вкололи лекарство, не нашлось, поэтому ребенка обещали госпитализировать в Морозовскую больницу Москвы в октябре. Потом 18 ноября и 27-ого. Наконец, семья дождалась госпитализации и спонсорской помощи — Захару вколют первые дозы бесплатно.

Суд обязал департамент здравоохранения закупить лекарство

- На прошлой неделе нам позвонили из департамента здравоохранения. Сказали точную дату госпитализации — 27 ноября. Сегодня Захар поехал с папой в Морозовскую больницу. Фармацевтическая фирма «Биомарин» предоставит бесплатно несколько инъекций нужного нам препарата «Церлипоназа альфа». Но, опять же, в каком количестве? Пока мы не знаем. По неофициальной информации, запланировано 10 инъекций: по две в месяц. То есть лекарства должно хватить на 5 месяцев. А если инъекций меньше? Вот за это переживаем. В департаменте здравоохранения и в больнице Гусь-Хрустального тоже про это не знают, так как лечение назначают уже московские врачи, - рассказывает Оксана Пучкова, мама детей.

Родителям также пока неизвестно, какое время Захар пробудет в больнице: сначала ребенку должны установить порт-систему — медицинское устройство, предназначенное для введения препаратов, и только потом сделать инъекции. В лучшем случае — Захар будет ездить в Москву только 2 раза в месяц.

- Департамент обещал обучить наших специалистов вводить этот препарат. Но все на словах. Лекарство еще не закупили, - продолжает мама. - Но хотя бы несколько месяцев мы можем быть спокойны — Захару начинают лечение в Москве. Главное, после того, как спонсорская помощь закончится, продолжить введение лекарства. Иначе, эти инъекции сойдут на «нет». Препарат нам необходим пожизненно.

ОФИЦИАЛЬНО

«Комсомолка» связалась с департаментом здравоохранения Владимирской области, который пообещал закупить препарат и обучить своих специалистов его вкалывать в 2020 году. Месяц не назван. Приводим дословно ответ облздрава:

«Вопрос госпитализации пациента согласован с руководством Морозовской детской клинической больницы. Дата госпитализации назначена на 27 ноября 2019 года.

Ответственный поставщик препарата «Церлипоназа альфа» на территорию Российской Федерации – АО «Фармимэкс», на складе которого препарат присутствует в необходимом количестве.

Кроме того, сообщаем, что в ноябре 2019 года принято положительное решение фирмой «Биомарин» о предоставлении препарата «Церлипоназа альфа» на благотворительной основе для лечения пациента П. в условиях Морозовской детской клинической больницы.

Детская городская поликлиника г. Гусь-Хрустальный подготовила необходимую документацию для проведения торгов с целью закупки препарата «Церлипоназа альфа». Изменения в план закупок учреждения для осуществления закупки в 2020 году лекарственного препарата «Церлипоназа альфа» для обеспечения пациента внесены 16 октября 2019 года.

По завершении процедуры закупки данного препарата будет незамедлительно организовано его введение на базе Областной детской клинической