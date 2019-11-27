2019-11-26T17:16:55+03:00
Общество

Во Владимире будут ловить «людей в черном»

Водителям предлагают звонить и сообщать о пешеходах в темной одежде на обочинах трасс
Анна ДЕКТЯРЕВА
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На темной трассе человека не разглядетьНа темной трассе человека не разглядетьФото: Алексей БУЛАТОВ
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- Вообще по обочинам федеральных трасс пешеходам никак ходить нельзя, ни в черном, ни в светлом, ни в каком, - пояснили в ФКУ «Упрдор Москва – Нижний Новгород», где и затеяли акцию «Сообщите о незаметном пешеходе». - Но уж если вы решили идти по обочине, сделайте так, чтобы вас было видно! Наденьте светлую одежду, а еще лучше прикрепите на куртку или рюкзак светоотражающие элементы. Особенно детям!

На этой неделе ФКУ «Упрдор Москва – Нижний Новгород» начало необычную акцию - «Сохраните жизнь! Сообщите о незаметном в темноте пешеходе». Всем, кто увидит идущего в темноте по обочине человека, особенно в темной одежде, предлагается позвонить по специальному бесплатному телефону (см. КОНКРЕТНО). После этого информацию немедленно передадут в ГИБДД и дорожные службы.

- Дальше либо выедет наша патрульная служба, чтобы выяснить, почему человек идет по обочине, либо приедут из ГИБББ, - пояснили в ФКУ «Упрдор Москва – Нижний Новгород». - У нас постоянно патрули находятся на трассе, каждый патруль обслуживает 50-70 километров, то есть реакция будет незамедлительно. Патруль уведет этого человека с обочины, выяснит, может, ему нужна медицинская помощь. Или он пьяный, неадекватный - тогда вызовет соответствующие органы. Люди на трассе не должны находиться! Даже на обочинах.

Не должны - однако ходят. И даже если патруль уведет их с дороги - ничто не помешает вернуться. Так устроена сеть дорог Владимирской области, что иногда из одной деревни в другую иначе как по обочине не пройдешь. За 10 месяцев 2019 года на федеральных трассах региона произошло 25 ДТП с пострадавшими пешеходами. Например, 10 ноября около половины восьмого вечера на 19 км трассы М7 «Волга» водитель Ford насмерть сбил пешехода, перебегавшего дорогу в неположенном месте. 19 ноября в 23:20 на 71 км трассы под колесами Вольво погиб пешеход, который шел вдоль дороги. В обоих случаях пешеходы были в темной одежде без световозвращающих элементов.

Опыт показывает - если человек со светоотражающими элементами на одежде и рюкзаке заметен за 100 метров (водители говорят «светится, как новогодняя елка), то в темной одежде его могут не увидеть вообще. До момента столкновения. Позаботьтесь о себе и своих детях!

КОНКРЕТНО

Сообщать о людях, которые находятся на федеральных трассах вне населенных пунктов в темной одежде без световозвращающих элементов, можно по бесплатному телефону 8-800-505-76-52 или в диспетчерскую службу ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород: +7 (831) 282-28-11.

ИСТОЧНИК KP.RU

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