Во Владимире автобусы горят, но нарушений нет
Во Владимире за последний месяц загорелось четыре автобуса, три из которых принадлежали транспортной компании «АДМ». Всего же на территории области зафиксирован 181 техногенный пожар на транспорте с начала года. Погибли два человека, трое были травмированы.
- В автобусах и троллейбусах случилось 12 возгораний, в прошлом году их было 2, - говорит Юрий Арбузов, заместитель начальника ГУ МЧС России по Владимирской области. - Из 12 пожаров в общественном транспорте только один произошел из-за неосторожного обращения с огнем — в автобусе 15 маршрута кто-то оставил тряпку на работающем двигателе, остальные же — из-за технических неисправностей.
Из-за участившихся пожаров в пассажирских автобусах сотрудники МЧС и ГИБДД провели рейд по транспортным предприятиям города Владимира. Журналисты вместе со специалистами отправились в компанию «АДМ», где увидели предрейсовый осмотр газомоторных автобусов, и на автовокзал - там уже пришлось «ловить» автобусы с линий.
Огнетушитель и аптечка - в обязательном порядкеФото: Валерия ПРОНИНА
Неисправности могут возникнуть на ходу
В компании «АДМ» говорят, что контролеры проверяют все 140 автобусов перед выходом на рейс. Если выявляются неисправности — на помощь приходят восемь из резерва. Транспортная компания продемонстрировала предрейсовый осмотр двух автобусов: конечно, и тот, и другой были новенькими.
- Перед выездом на линию проверяется крепление сидений и поручней, исправность рулевого и газомоторного оборудования и тормозной системы, работа дверей. В салоне должны быть огнетушители, аптечка, светоотражающий жилет, противооткатные упоры, молоточки, которыми при аварии надо разбивать стекло, - рассказывает Роман Хотов, контролер технического состояния автотранспортных средств компании «АДМ». - С помощью газоанализатора мы замеряем возможную утечку. Если в автобусе нет нарушений — выпускаем на линию. Два раза в год транспорт проходит полный технический осмотр.
Несмотря на все проверки контролеров, автобусы горят. Неисправности могут возникнуть уже в ходе движения. По сути, страдают в таких ситуациях не только пассажиры, но и сама компания, у которой автобус выпадает из работы, а его стоимость начинается от 5 миллионов рублей.
Транспортная компания продемонстрировала предрейсовый осмотр двух автобусов.
Олег Орехов, замдиректора по безопасности компании «АДМ», подчеркивает, что после пожаров сотрудники провели служебное расследование, еще раз проверили наличие огнетушителей в салонах, сроки их эксплуатации, проинструктировали всех водителей и кондукторов на предмет пожарной безопасности.
Сотрудники ГИБДД останавливали автобусы у автовокзалаФото: Валерия ПРОНИНА
62 ДТП с участием автобусов
К проверке присоединяются инспекторы отдела технического надзора ГИБДД. Под их присмотром - междугородний транспорт. Они «ловят» автобусы у автовокзала и действуют по той же схеме, что и контролеры «АДМ». Только к огнетушителям-аптечкам-молоточкам прибавляются степень износа резины и соответствие погодным условиям, измерение уровня выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Подобные рейды проводятся минимум раз в неделю.
- С начала года зарегистрировано 62 ДТП с участием автобусов, 28 из них — по вине водителей автобусов. В 2019 году к административной ответственности привлечено более 1000 водителей автобусов всех видов и категорий. Самая строгая административная санкция — при неисправности тормозов и рулевого управления - подразумевает запрет на эксплуатацию и эвакуацию автобуса на штрафстоянку. Во многих случаях штраф выписывается не только водителю, но и должностным лицам. Если автотранспортное предприятие зарегистрировано во Владимире, административный протокол составляют на месте, если из другого муниципального образования — информируется госинспекция по месту регистрации, и там уже принимаются меры, - объяснил старший инспектор ГИБДД УМВД России по городу Владимиру Валерьян Шируков.
ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ
Измерение уровня выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.
В этот раз нарушений не нашлось: автобусы, которые попались на нашем пути у автовокзала, были исправны. Повезло? Или общественный транспорт после случившегося привели в порядок?
ИСТОЧНИК KP.RU