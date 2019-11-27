2019-11-26T17:04:38+03:00
Общество

В сквере на Чайковского поставят светящийся рояль, а на Лыбедской магистрали - «Фонтан» и «2020»

Рождественскую ярмарку убрали с Соборной площади
Алена СМИРНОВА
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Соборная площадьСоборная площадьФото: Алена СМИРНОВА
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Судя по постановлению администрации Владимира, в этом году Рождественская ярмарка с Соборной площади переедет на площадь Победы. После разборок с Министерством культуры по поводу размещения домиков-шале и надписи «Я люблю Владимир» в охранной зоне Успенского собора, едва не закончившихся штрафом в 500 тысяч рублей, мэрия больше не рискует устанавливать в парке Липки ярмарочные павильоны, а на самой площади - карусели.

Ярмарка сдвинется, каток останется

На Пушкинском бульваре останется только каток. Он уж точно «временное сооружение», а претензии Минкультуры были по поводу размещения стационарных объектов. Каток начнут заливать 1 декабря, если будет достаточно морозно, чтобы лед застывал. Если случится оттепель - то будут ждать погоды.

. Фото: Алена СМИРНОВА

.Фото: Алена СМИРНОВА

Рядом с катком будут расположены палатки для переодевания и пункты проката коньков. Стоимость катания еще не определена, но скорее всего, как и в прошлом году, будет чисто символической, а для детей - бесплатно. Останется Дом Деда Мороза и Чайный домик.

Но новогодняя ярмарка с сувенирами, угошениями и горячим чаем во Владимире тоже будет. Однако она переедет в сквер перед зданием областного суда на площади Победы. Там поставят торговые павильоны, организуют пикниковую зону. Украсит все это светящаяся конструкция «Триумфальная арка».

От Золотых ворот до самых до окраин...

Видимо, в компенсацию отсутствия Рождественской ярмарки, к которой владимирцы за 5 лет привыкли, город в этом году украсят обширно - не только в центре, но и в спальных районах.

. Фото: Алена СМИРНОВА

.Фото: Алена СМИРНОВА

К 25 ноября должны были установить все основные городские елки: на Садовой и на Соборной площадях, у Областного суда, у ДК Молодежи. Театральную площадь украсила традиционная уже светящаяся гигантская маска - на том месте, где тоже раньше ставили елку.

Самой яркой будет улица Георгиевская: там поставят инсталляцию «Танцующие ели», арт-объекты «Зонт», «Новогодний оркестр», «Контрабас», козырьки зданий, фонари и балюстрада аптеки будут оформлены световыми гирляндами.

По всем основным городским улицам будут развешаны на фонарях световые гирлянды и фигуры. Украсят гирляндами и живые елки - на площади Ленина, улицах Добросельская, Дворянская, Горького, Суздальском проспекте и Московском шоссе, а также у Красносельского пруда. Над Большой Московской появится традиционное «Звездное небо».

Много будет и новых украшений, в том числе в тех общественных пространствах, которые привели в порядок в этом году. В сквере на Чайковского появится светящийся «Рояль», перед гостиницей «Золотое кольцо», на Суздальском проспекте и на повороте с Верхней Дубровы на Нижнюю - «Ели». На Лыбедской магистрали будет два украшения - около улицы Гагарина «Фонтан», а на Луначарского - символ года «2020». Вход в Центральный парк украсят «Сердца четырех», улицу Комиссарова - «Одуванчики», площадь Фрунзе - «Менуэт».

. Фото: Алена СМИРНОВА

.Фото: Алена СМИРНОВА

КОНКРЕТНО

Все городские елки будут стоять на площадях до 28 февраля, а световые украшения останутся до 27 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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